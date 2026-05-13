El repudiable comentario de Alejandro Fantino sobre la Marcha Federal Universitaria: "Putos privilegios"

Según el vocero extra oficial en la multitudinaria marcha hubo un claro sesgo partidario y hasta sostuvo que esto no hizo más que favorecer "a un grupo" que se congregó "para defender sus putos privilegios".

"Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde verdaderamente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo. Que sea también fácil para un pibe de Pampa del Infierno, Chaco", aseguró en una insólita pirueta argumentativa ya que en definitiva la solución que ocultaba al problema que planteó es, precisamente, abrir todavía más universidades. Y siguió: "¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, a 160 kilómetros. Les rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios",

himno marcha

"Nos vienen a correr diciendo 'no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer'. No, sigan estudiando la cura del cáncer, yo quiero que estudien la cura del cáncer y que incluso pongan más guita ahí. Pero no me vengan a correr con 'desfinancian'. No papá, 'no desfinancien' no, vos la gastas en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos", disparó totalmente sacado. "Minga. ¿La ponemos nosotros y somos los malos? ¿Ah sí? Mirá vos, ¿dónde está el negocio? Encima que la pongo yo laburando, el malo soy yo, no el zurdo este que caga a trompadas a los pibes por entrar con una remera del color de La Libertad Avanza", cuestionó.

"¿El malo soy yo de verdad? ¿De verdad me decís que yo soy el malo, poniéndola históricamente? No papá, no me vas a manipular, porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules, porque te como el hígado", sumó y concluyó: "Acomodate, gastá la que tenés, acomodate como todo argentino de bien se acomoda históricamente".