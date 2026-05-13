Anses de Sandra Pettovello activó un aumento y los jubilados de la mínima cobrarán $675.094,94
El Ministerio de Capital Humano a cargo de la Anses pagará aguinaldo con las prestaciones de junio. Conocé el cronograma oficial y todos los detalles del pago.
El próximo incremento para los beneficiarios de la Anses será realmente importante, ya que impactará de lleno en el pago de la primera cuota del esperado aguinaldo. De acuerdo a las proyecciones del mercado, la suba mensual rozaría el 2,6%, elevando significativamente los montos correspondientes a junio.
Se espera la oficialización del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
Los nuevos montos para jubilados y pensionados de Anses
A la espera de la oficialización tras el dato inflacionario, se prevé que en el mes de junio se liquide, además del aumento, un bono de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Para brindar una mejor lectura y previsibilidad a los beneficiarios, el esquema estimado de cobros quedará conformado de la siguiente manera:
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Jubilaciones y pensiones mínimas (SIPA): el haber básico pasará a ser de $403.396,63. Sumando el bono de refuerzo y el medio aguinaldo (estimado en $201.698,31), el total depositado en las cuentas será de $675.094,94.
Jubilación máxima: ascendería a la suma de $2.714.477,30. Con el aguinaldo correspondiente incluido, el ingreso mensual de este grupo alcanzará los $4.071.715,96.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: dado que representan el 70% de la mínima, cobrarán $282.377,64. Con el bono y el SAC sumados, percibirán un total de $493.566,46.
PNC para Madres de 7 hijos: este haber se equipara históricamente a la jubilación mínima, por lo cual también cobrarán el total de $675.094,94.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al representar el 80% de la mínima, el haber básico subirá a $322.717,30. Agregando el medio aguinaldo y el bono, el monto total ascenderá a $554.075,95.
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