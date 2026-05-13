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Anses de Sandra Pettovello activó un aumento y los jubilados de la mínima cobrarán $675.094,94

Economía

El Ministerio de Capital Humano a cargo de la Anses pagará aguinaldo con las prestaciones de junio. Conocé el cronograma oficial y todos los detalles del pago.

Anses de Sandra Pettovello activó un aumento y los jubilados de la mínima cobrarán $675.094

Anses de Sandra Pettovello activó un aumento y los jubilados de la mínima cobrarán $675.094,94

El próximo incremento para los beneficiarios de la Anses será realmente importante, ya que impactará de lleno en el pago de la primera cuota del esperado aguinaldo. De acuerdo a las proyecciones del mercado, la suba mensual rozaría el 2,6%, elevando significativamente los montos correspondientes a junio.

Se espera la oficialización del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Sandra Pettovello anunció aumento con bono de Anses para abril 2026 de jubilación, PUAM, AUH y PNC
Sandra Pettovello anunció aumento con bono de Anses para abril 2026 de jubilación, PUAM, AUH y PNC

Sandra Pettovello anunció aumento con bono de Anses para abril 2026 de jubilación, PUAM, AUH y PNC

Los nuevos montos para jubilados y pensionados de Anses

A la espera de la oficialización tras el dato inflacionario, se prevé que en el mes de junio se liquide, además del aumento, un bono de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Para brindar una mejor lectura y previsibilidad a los beneficiarios, el esquema estimado de cobros quedará conformado de la siguiente manera:

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  • Jubilaciones y pensiones mínimas (SIPA): el haber básico pasará a ser de $403.396,63. Sumando el bono de refuerzo y el medio aguinaldo (estimado en $201.698,31), el total depositado en las cuentas será de $675.094,94.

  • Jubilación máxima: ascendería a la suma de $2.714.477,30. Con el aguinaldo correspondiente incluido, el ingreso mensual de este grupo alcanzará los $4.071.715,96.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: dado que representan el 70% de la mínima, cobrarán $282.377,64. Con el bono y el SAC sumados, percibirán un total de $493.566,46.

  • PNC para Madres de 7 hijos: este haber se equipara históricamente a la jubilación mínima, por lo cual también cobrarán el total de $675.094,94.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al representar el 80% de la mínima, el haber básico subirá a $322.717,30. Agregando el medio aguinaldo y el bono, el monto total ascenderá a $554.075,95.

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