"Yo cuando me animo": pidió más iniciativa amorosa a los hombres y el resultado fue un sinfín de memes
"Animate, cagón", pidió una chica en X, y las respuestas llegaron de a miles, con memes y cargadas. El viral del momento.
Lo que parecía una especie de catarsis, un grito hacia algún hombre sin mucha iniciativa en el amor, terminó siendo uno de los virales del momento en las redes sociales. Fue una chica, la que pidió en X, en líneas generales, que los varones se "animen" un poco más, pero la sugerencia derivó en un sinfín de memes como respuestas.
"¿De qué me sirve que me mires desde lejos toda la vida? Animate, cagón", tuiteó @jazfrancischell, posiblemente para un destinatario claro, pero que muchos interpretaron como un llamado generalizado para esos chicos que no "activan", que no se la juegan por amor.
Y si bien la joven recibió varios mensajes avalando su propuesta, dándole la razón, también dio pie a que muchos chicos aprovecharan para dejar su chiste en la red social X, la adecuada para este tipo de bromas virales.
"Yo cuando me animo", fue una de las frases más usadas por quienes citaron el tuit junto a algún bizarro video y la más hilarante situación para ejemplificar qué les pasa a algunos hombres cuando se la juegan por una chica.
Situaciones embarazosas, confusas; hombres intentando sin mucho éxito vincularse con mujeres. La red social X se llenó en las últimas horas de este tipo de videos, como parte de este viral.
Incluso el actor Santiago Korovsky, aprovechando el reciente furor de la segunda temporada de "División Palermo" en Netflix, se subió al viral para sumar una de las tantas escenas de la serie que exponen las supuestas complicaciones que tiene su personaje para demostrar su amor.
Memes de "Yo cuando me animo", el viral del momento
La publicación inicial de la cuenta @jazfrancischell ya tiene más de 12 mil citados, que en su mayoría son con memes y la consigna de "Yo cuando me animo", o alguna similar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario