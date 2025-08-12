"Yo cuando me animo": pidió más iniciativa amorosa a los hombres y el resultado fue un sinfín de memes

Incluso el actor Santiago Korovsky, aprovechando el reciente furor de la segunda temporada de "División Palermo" en Netflix, se subió al viral para sumar una de las tantas escenas de la serie que exponen las supuestas complicaciones que tiene su personaje para demostrar su amor.

Memes de "Yo cuando me animo", el viral del momento

La publicación inicial de la cuenta @jazfrancischell ya tiene más de 12 mil citados, que en su mayoría son con memes y la consigna de "Yo cuando me animo", o alguna similar.