Mar del Plata: un grupo de alumnos evitó un robo sin salir del colegio
Los alumnos del Colegio Leloir advirtieron que tres delincuentes querían robar una moto y sus gritos advirtieron a las autoridades.
Un grupo de estudiantes de Mar del Plata se volvió viral en redes sociales tras frustrar el robo de una moto sin salir del colegio.
El hecho ocurrió en el Colegio Leloir, donde los alumnos, protagonistas de esta historia, advirtieron que tres delincuentes merodeaban un vehículo estacionado frente a la institución.
De inmediato, dieron aviso a las autoridades del establecimiento, que llamaron a la policía, y comenzaron a gritar desde las ventanas mientras filmaban la escena. Ante la reacción, los ladrones huyeron sin poder concretar el robo.
El video, grabado por los propios estudiantes, se viralizó rápidamente en redes sociales, y vecinos y usuarios los calificaron como “héroes” por su rápida reacción y valentía.
