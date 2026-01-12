Aseguran haber recreado la fórmula secreta de la Coca-Cola: cómo es

El protagonista de esta historia es LabCoatz, un creador de contenido que compartió en su canal de YouTube un video titulado “Replicando a la perfección la Coca-Cola (Me llevó un año)”. En el material, de aproximadamente 25 minutos, el youtuber explica paso a paso el proceso que siguió para llegar a un resultado que, según asegura, es prácticamente idéntico al de la bebida original. En pocos días, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en el más visto de su canal.