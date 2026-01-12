El mensaje de Javier Milei para aquellos que combaten los incendios forestales en Chubut

incendio chubut Maxi Jonas

El ajuste de Javier Milei

En el centro de la tragedia está el ajuste y la falta de fondos para prevención y acción. Degradada de Ministerio a Subsecretaría, el área de Ambiente tendrá en 2026 un presupuesto del 33,8% menor a 2025, y será un 80% más bajo en términos nominales que el de 2023, según relevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En 2026, los recursos del Fondo Nacional de Bosques Nativos serán 28 veces menos de lo que exige la ley 26.331: recibirá el 0,0107% del presupuesto, cuando debería ser del 0,3%. Este año, además, habrá sólo 23 planes de protección de bosques, tras un 2025 y 2024 sin ninguno y cuando en 2023 existieron 2000 planes protectivos.

Los datos del FARN cuantificaron también que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), ahora rebautizado AFE, recibirá este año 20.131 millones de pesos, un 53,6% menos que en 2025 y por debajo del 70% respecto de 2023.

Un informe de Greenpeace reveló que Chubut representa el 56% de la pérdida del bosque andino. Según datos oficiales del gobierno nacional, solo en un año se cuadruplicó la superficie de bosque nativo quemado: de 7.747 hectáreas entre octubre y marzo de la temporada 23/24, a 31.722 en igual período de 2024/25.

A la desidia y ajuste libertarios contrasta la solidaridad de las organizaciones sociales, culturales, sindicales, barriales, rurales y de género de toda la Comarca Andina, que frente a la tragedia se convierten en un cuerpo articulado que funciona con un sólo espíritu.

En la lucha contra el incendio trabajan unos 450 brigadistas nacionales y provinciales de todo el país. Junto con ellos combate las llamas una cantidad mucho mayor de los infaltables brigadistas voluntarios, además de vecinos y vecinas que aportan vehículos que se dañan significativamente, ponen el dinero que no tienen para comprar combustible, aceite y repuestos para motosierras y motobombas.