"Mauricio Macri con Juana Viale", la bomba de Duro de Domar: ¿el motivo de la separación?

Sin embargo, en Duro de Domar, Franco Torchia fue un poco más y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó para generar un poco de misterio.

Luego, el periodista de C5N aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un fuerte revuelo en el programa.

macri juana viala