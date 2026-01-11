Según el Gobierno Nacional, 22 de los 32 incendios en Chubut ya fueron extinguidos

"No hay margen para relajarse", advirtió el mandatario provincial, que alertó que el sector principal del incendio continúa con actividad y que la situación habitacional es grave, con viviendas destruidas y familias evacuadas.

lluvias chubut

La lluvia trajo alivio en medio de los incendios en Chubut

La naturaleza dio un giro inesperado este domingo en la provincia de Chubut, transformando una jornada que se perfilaba catastrófica en un escenario de esperanza, ya que lo que comenzó bajo la amenaza de fuertes vientos y un peligro de propagación extremo, derivó pasado el mediodía en la llegada de las primeras lluvias sobre las zonas más castigadas por los incendios, alcanzando al Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén.

la caída de agua resultó ser una grata sorpresa meteorológica, ya que los pronósticos más optimistas recién preveían precipitaciones para el próximo miércoles. Encima llovió durante más de tres horas.

A pesar del optimismo generalizado, los especialistas en manejo del fuego mantienen la cautela y advierten que la emergencia no ha terminado. Se estima que, para considerar los focos como contenidos o sofocados, sería necesaria una caída de agua sostenida de entre 20 y 30 milímetros.