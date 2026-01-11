Según el Gobierno Nacional, 22 de los 32 incendios en Chubut ya fueron extinguidos
Adorni difundió un informe para destacar “las áreas de Gobierno que desplegaron todos sus recursos para el combate contra el fuego”, mientras que Nacho Torres asegura que la situación no está controlada.
A través de un extenso informe publicado este domingo por la noche por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno Nacional destacó los trabajos para combatir los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y aseguró que solo quedan 10 sin ser extinguidos, aunque desde la Gobernación alertaron que el principal foco sigue fuera de control.
“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, sostuvo Adorni, que enumeró en un extenso mensaje “las áreas de Gobierno que desplegaron todos sus recursos para el combate contra el fuego”.
En simultáneo, el presidente Javier Milei aprovechó el comunicado para agradecerles a “todos los que trabajaron” para combatir los incendios, "en especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo"
“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, insistió el mandatario, que destacó: "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.
En contraposición, y pese a las recientes lluvias que trajeron algo de alivio, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, prefirió mantener la cautela y señaló que el combate contra el fuego está lejos de culminar.
"No hay margen para relajarse", advirtió el mandatario provincial, que alertó que el sector principal del incendio continúa con actividad y que la situación habitacional es grave, con viviendas destruidas y familias evacuadas.
La lluvia trajo alivio en medio de los incendios en Chubut
La naturaleza dio un giro inesperado este domingo en la provincia de Chubut, transformando una jornada que se perfilaba catastrófica en un escenario de esperanza, ya que lo que comenzó bajo la amenaza de fuertes vientos y un peligro de propagación extremo, derivó pasado el mediodía en la llegada de las primeras lluvias sobre las zonas más castigadas por los incendios, alcanzando al Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén.
la caída de agua resultó ser una grata sorpresa meteorológica, ya que los pronósticos más optimistas recién preveían precipitaciones para el próximo miércoles. Encima llovió durante más de tres horas.
A pesar del optimismo generalizado, los especialistas en manejo del fuego mantienen la cautela y advierten que la emergencia no ha terminado. Se estima que, para considerar los focos como contenidos o sofocados, sería necesaria una caída de agua sostenida de entre 20 y 30 milímetros.
