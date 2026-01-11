Aseguran que hay tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada: "Hace un año que venía como algo"
"La Mística" lanzó una bomba en televisión al afimar que el expresidente ya no está solo y que en tres meses presentará a "su nueva pareja".
El fin del matrimonio entre Mauricio Macri y Juliana Awada sumó un nuevo y polémico capítulo de la mano de lo esotérico, ya que la vidente Aristida, famosa por haber anticipado recientemente la ruptura de Wanda Nara, aseguró en TV que el distanciamiento definitivo tiene un trasfondo que aún no salió a la luz.
Durante la entrevista en Infama, la médium fue tajante sobre el futuro de la expareja, asegurando que el vínculo está terminado para siempre. “Ya no van a volver”, sentenció frente a la mirada de los panelistas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su referencia a una supuesta tercera persona en la vida del exmandatario.
Al ser consultada por Marcela Tauro sobre el presente sentimental de Macri, Aristida fue contundente y sentenció “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”.
La vidente no solo habló de sospechas, sino que se animó a dar plazos específicos para las próximas novedades de la expareja. Según su pronóstico, en aproximadamente tres meses el expresidente presentará públicamente a su nueva pareja.
Sobre la empresaria, aclaró que actualmente se encuentra sola, aunque anticipó que, tiempo después del anuncio de su exmarido, ella también daría a conocer una nueva relación.
“Dentro de tres meses nos vamos a enterar de todo”, insistió la mística, generando un clima de absoluta expectativa en el mundo del espectáculo. Mientras Juliana Awada se refugia en el silencio y la naturaleza tras su reciente descargo en Instagram, estas declaraciones vuelven a poner la lupa sobre los verdaderos motivos que dinamitaron una de las relaciones más sólidas del poder en Argentina.
