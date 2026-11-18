De acuerdo con reportes del portal especializado Android Authority, el inconveniente técnico se extendió a través de múltiples dispositivos, alcanzando a usuarios de PS5, PS4, PS3, PS Vita y plataformas web. En su comunicado oficial, la firma advirtió sobre posibles bloqueos al intentar ejecutar videojuegos, abrir aplicaciones o conectarse a servicios online.

Junto con los obstáculos para comenzar partidas, surgieron múltiples quejas vinculadas al ingreso a los entornos digitales de PlayStation. Este escenario despertó inquietud especialmente entre quienes realizaban descargas previas o acondicionaban sus equipos de cara al debut de GTA VI.

Después de las 18.30 (hora argentina), Android Authority señaló que el monitor de estado de Sony reflejaba el restablecimiento del sistema; no obstante, los reportes de fallas enviados por los propios jugadores seguían en ascenso.

Hasta ahora, la empresa no difundió un diagnóstico oficial sobre el origen del desperfecto, dejando abierta la incógnita sobre si se trató de una saturación por exceso de tráfico, una falla en sus servidores o un ciberataque.