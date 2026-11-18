Caída masiva de PlayStation Network antes del lanzamiento de GTA VI en la Argentina: qué se sabe
Sony confirmó fallas en su plataforma que bloquean el acceso a juegos y funciones en línea. El inconveniente despertó inquietud entre quienes esperan al GTA 6.
Usuarios de distintas partes del mundo reportaron este miércoles una interrupción en PlayStation Network (PSN), la plataforma en línea de las consolas de Sony. El inconveniente técnico ocurrió en un momento crítico para la comunidad gamer, cuando miles de jugadores ultimaban detalles para la llegada de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los títulos más aguardados de la última década.
Caída masiva de PlayStation Network antes del lanzamiento de GTA VI en la Argentina
El desperfecto generó múltiples obstáculos en la experiencia de uso, impidiendo desde el inicio de sesión hasta la ejecución de videojuegos, aplicaciones y diversas herramientas que requieren conexión a internet. Ante el reclamo generalizado, la compañía japonesa reconoció el problema mediante un aviso en su sitio web oficial de estado del servicio, asegurando que sus equipos ya se encontraban trabajando para normalizar el sistema.
La caída tuvo lugar en la antesala inmediata del lanzamiento internacional de la nueva entrega desarrollada por Rockstar Games. Sin embargo, hasta ahora no existen datos oficiales que confirmen un vínculo directo entre la alta demanda por el debut del juego y el colapso de la red, ya que Sony aún no brindó explicaciones técnicas sobre el origen de la falla.
Si bien durante la tarde del miércoles el portal de monitoreo de PlayStation actualizó su estado para indicar que las funciones ya se encontraban operativas, la normalidad todavía no es total y numerosos usuarios continúan enfrentando problemas para conectarse.
Qué ocurrió con PlayStation Network y qué servicios resultaron afectados
La falla impactó de lleno en las opciones de juego en línea y en las características sociales de PlayStation Network, herramientas esenciales para interactuar con otros usuarios, descargar ciertos contenidos digitales y operar mediante la red.
De acuerdo con reportes del portal especializado Android Authority, el inconveniente técnico se extendió a través de múltiples dispositivos, alcanzando a usuarios de PS5, PS4, PS3, PS Vita y plataformas web. En su comunicado oficial, la firma advirtió sobre posibles bloqueos al intentar ejecutar videojuegos, abrir aplicaciones o conectarse a servicios online.
Junto con los obstáculos para comenzar partidas, surgieron múltiples quejas vinculadas al ingreso a los entornos digitales de PlayStation. Este escenario despertó inquietud especialmente entre quienes realizaban descargas previas o acondicionaban sus equipos de cara al debut de GTA VI.
Después de las 18.30 (hora argentina), Android Authority señaló que el monitor de estado de Sony reflejaba el restablecimiento del sistema; no obstante, los reportes de fallas enviados por los propios jugadores seguían en ascenso.
Hasta ahora, la empresa no difundió un diagnóstico oficial sobre el origen del desperfecto, dejando abierta la incógnita sobre si se trató de una saturación por exceso de tráfico, una falla en sus servidores o un ciberataque.
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