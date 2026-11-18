A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará la temperatura 11 grados en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico anticipa un brusco cambio de tiempo con un tormentón que se hará sentir con fuerza en el Área Metropolitana.
Un brusco cambio en las condiciones meteorológicas se aproxima a la región metropolitana, donde se espera la llegada de un tormentón acompañado de frío polar que provocará un desplome de 11 grados en las marcas térmicas en Buenos Aires. El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad en las próximas jornadas.
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Cuándo llega el cambio y cómo estará el pronóstico del tiempo
De acuerdo con el seguimiento de los datos meteorológicos, las condiciones inestables se harán notar hacia el cierre del fin de semana e inicios de la próxima semana, combinando ráfagas intensas y tormentas aisladas:
- Lunes 23 de noviembre: la jornada comenzará a mostrar nubosidad en aumento con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados.
- Martes 24 de noviembre: el desmejoramiento se profundizará con el transcurso de las horas, registrando tormentas y chaparrones hacia la tarde-noche, acompañados por vientos intensos del sector oeste que soplarán con ráfagas de hasta 55 km/h.
- Miércoles 25 de noviembre: tras el paso del frente frío, se prevé una mañana totalmente despejada pero con un desplome térmico que dejará una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que apenas llegará a los 22 grados, consolidando el ingreso del frío polar.
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