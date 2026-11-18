Javier Milei avala la Resolución General 5617/2024 y el GTA VI es uno de los más caros del mundo en Argentina
Debido al esquema tributario para los consumos digitales en dólares, el GTA VI de Rockstar Games alcanza un costo de hasta $242.851 en su edición Ultimate.
Con el lanzamiento de GTA VI programado para este jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la vigencia de la Resolución General 5617/2024 de ARCA —avalada por la gestión de Javier Milei— encarece fuertemente los consumos digitales en dólares y posiciona a la Argentina como el cuarto país más caro del mundo para comprarlo.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y no se traslada el feriado que cae martes
Cuánto cuesta el GTA VI en Argentina con todos los impuestos sumados
Si bien en diciembre de 2024 dejó de regir el Impuesto PAIS, la normativa vigente mantiene el 21% de IVA sobre servicios digitales, un 2% de Ingresos Brutos (IIBB) según la jurisdicción y la percepción del 30% a cuenta de Ganancias establecida por la Resolución General 5617/2024 para los consumos en moneda extranjera abonados en pesos.
Tomando como referencia una cotización de $1.603,30 por dólar y un precio de US$ 99,00 (correspondiente a la edición especial del juego), el desglose impositivo completo queda conformado de la siguiente manera:
- Valor base sin impuestos: $158.726,70.
- IVA (21%): $33.332,61.
- Percepción de Ganancias (30%): $47.618,01.
- Ingresos Brutos (2%): $3.174,53.
- Total de impuestos acumulados: $84.125,15.
- Total final a pagar en pesos: $242.851,85 (equivalente a US$ 151,47 al tipo de cambio oficial).
Por qué Argentina es el cuarto país más caro para comprar GTA VI
De acuerdo con un relevamiento internacional elaborado por Leonida Lab sobre 29 mercados, incluso contabilizando únicamente el precio de lista de la edición estándar (US$ 79,99) más el 21% de IVA en PlayStation Store, el valor trepa a US$ 96,79.
Esa cifra ubica a la Argentina en el cuarto puesto global de los mercados más onerosos para adquirir la nueva aventura de Jason y Lucía en Vice City, solo por detrás de Israel (US$ 103,79), Hungría (US$ 99,19) y Noruega (US$ 98,85), y superando a países vecinos como Chile y Colombia (US$ 95,19) y a las principales potencias de Europa occidental (US$ 90,83).
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