Con el lanzamiento de GTA VI programado para este jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la vigencia de la Resolución General 5617/2024 de ARCA —avalada por la gestión de Javier Milei— encarece fuertemente los consumos digitales en dólares y posiciona a la Argentina como el cuarto país más caro del mundo para comprarlo.