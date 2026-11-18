Cómo switchear entre Jason y Lucia en el GTA VI usando el control de la PlayStation 5 o la Xbox Series X|S
Una mecánica fluida permite alternar entre ambos protagonistas, el GTA VI de Rockstar Games facilita el cambio de personaje en plena exploración de Leónida.
En Grand Theft Auto VI, los jugadores pueden cambiar entre Jason y Lucia presionando el botón L1 en PlayStation 5 o LB en Xbox Series X|S una vez que se desbloquea la función en la historia. El cambio es inmediato cuando ambos comparten escena y toma apenas unos segundos si se encuentran en distintos puntos del mapa.
Cuándo se desbloquea el cambio y cuáles son las restricciones
La posibilidad de alternar el control de forma manual no está disponible desde el primer minuto de juego y responde a determinados criterios narrativos:
- Avance de la historia: al comenzar la aventura se controla únicamente a Jason y el cambio permanece bloqueado. La opción se habilita tras completar cerca del 30% de la campaña principal, luego de que Lucia sale de prisión.
- Restricciones narrativas: ciertas misiones bloquean el intercambio o alternan el control de forma automática para mantener la perspectiva de los acontecimientos.
Cómo funciona la mecánica en el mundo abierto
Cuando ambos personajes están juntos en un vehículo o en medio de un tiroteo, pulsar el botón permite pasar al instante de conducir a disparar desde el asiento del acompañante, mientras el personaje que se deja atrás continúa actuando mediante la inteligencia artificial.
En cambio, si están separados explorando el mapa de Leónida, la transición demora un par de segundos y al asumir el control del otro protagonista se lo descubre realizando sus propias actividades cotidianas en la ciudad.
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