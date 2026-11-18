Mauro, el hombre que fue brutalmente golpeado por un profesor de rugby en una pizzería de Córdoba, rompió el silencio.

El cambio de calificación legal se produjo tras conocerse la gravedad de las lesiones que padece el médico Mauro Sampietro a raíz de la agresión.

De acuerdo con el diagnóstico incorporado a la causa, la víctima sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según relató posteriormente.

El violento antecedente del agresor

Nicolás Villafañe, abogado de Sampietro, también confirmó que se sumará a la causa una denuncia anterior contra Díaz, vinculada a otro hecho de lesiones graves, ocurrido en junio de 2024.

La víctima de aquel hecho es Eric Labiuk, un joven que tenía 19 años cuando denunció haber sido atacado por Díaz durante una discusión de tránsito.

Labiuk contó en una entrevista televisiva que se dirigía al velorio de un amigo cuando se produjo un roce entre vehículos que terminó con un espejo retrovisor roto. Según su relato, Díaz comenzó a increparlo, dañó su auto y hasta le escupió en la cara.