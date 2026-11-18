AstraZeneca echó al detenido por la brutal golpiza en una pizzería de Córdoba
La empresa confirmó la desvinculación de Martín Roberto Díaz, quien se desempeñaba como gerente de ventas médicas.
La multinacional AstraZeneca decidió despedir a Martín Roberto Díaz, el hombre detenido e imputado por la brutal golpiza a un médico dentro de una pizzería de barrio Docta, en el extremo suroeste de la ciudad de Córdoba, ocurrida a principios de mes.
Díaz se desempeñaba como gerente de ventas médicas en la multinacional farmacéutica desde 2025, de acuerdo con la información proporcionada en su LinkedIn. Además, era profesor de rugby en el Club Universitario de Córdoba, de donde también fue apartado y suspendido luego de que se conocieran las imágenes de la agresión.
“Tomamos conocimiento de los hechos públicos y notorios. Desde AstraZeneca no avalamos ningún acto de violencia o agresión física o verbal, y destacamos que esta clase de conductas no están alineadas a los valores de la compañía ni son admitidas dentro del ámbito laboral", remarcaron desde AstraZeneca en un comunicado al que tuvo accedió La Voz.
En el escrito, confirmaron también que "la compañía ha decidido poner fin a la relación laboral de la persona implicada, decisión adoptada en el marco de sus facultades legales”.
La desvinculación de Díaz de la multinacional llega luego de que la Justicia decidiera agravar su imputación, la cual pasó de lesiones leves y amenazas a lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Así lo dispuso la Fiscalía UTI 22, encabezada por Paula Bruera.
El cambio de calificación legal se produjo tras conocerse la gravedad de las lesiones que padece el médico Mauro Sampietro a raíz de la agresión.
De acuerdo con el diagnóstico incorporado a la causa, la víctima sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según relató posteriormente.
El violento antecedente del agresor
Nicolás Villafañe, abogado de Sampietro, también confirmó que se sumará a la causa una denuncia anterior contra Díaz, vinculada a otro hecho de lesiones graves, ocurrido en junio de 2024.
La víctima de aquel hecho es Eric Labiuk, un joven que tenía 19 años cuando denunció haber sido atacado por Díaz durante una discusión de tránsito.
Labiuk contó en una entrevista televisiva que se dirigía al velorio de un amigo cuando se produjo un roce entre vehículos que terminó con un espejo retrovisor roto. Según su relato, Díaz comenzó a increparlo, dañó su auto y hasta le escupió en la cara.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario