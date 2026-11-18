Se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados para debatir la Ley Malvinas y la Reforma del Banco Central
El encuentro había sido solicitado por el oficialismo e incluía además el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA) y convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, entre otros proyectos.
La sesión especial de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles se cayó por falta de quórum ya que se registraron 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate, frente a 131 ausentes.
El encuentro había sido solicitado por el oficialismo e incluía iniciativas de la Ley Malvinas y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El temario también contemplaba el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y modificaciones a la ley de PyMEs para incluir a las cooperativas.
El Gobierno rechazó la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas y Georgias del Sur
El Gobierno expresó este martes su enérgico rechazo al despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Mediante un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Ejecutivo advirtió que la visita se desarrolla en el marco de la ocupación ilegal del Reino Unido sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes.
Los ejes del reclamo de Cancillería y el conflicto por los hidrocarburos
En el documento fechado en Buenos Aires este 17 de noviembre, la cartera diplomática calificó la presencia real británica como una "provocación" y vinculó el episodio con el avance unilateral de Londres sobre los recursos naturales de la región. Entre los puntos centrales del pronunciamiento oficial se destacan:
- Explotación ilegal de hidrocarburos: el Gobierno denunció que la visita coincide con el otorgamiento de "licencias ilegítimas" por parte del Reino Unido para explorar y explotar recursos petroleros en la zona.
- Acciones legales internacionales: frente a este escenario, la Argentina recordó que ya inició un proceso de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitó medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
- Llamado al diálogo por la soberanía: Buenos Aires reiteró su exigencia al Reino Unido para que reanude las negociaciones bilaterales de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y demás disposiciones de la Asamblea General de la ONU y su Comité Especial de Descolonización.
"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", concluyó el comunicado oficial de la Cancillería.
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