Consultó a ChatGPT por problemas de salud, casi muere y ahora inició una demanda

El demandante sostiene que la demora en buscar atención médica estuvo influenciada por las respuestas recibidas y asegura que el episodio cambió por completo su vida.

"No solo estuve a punto de morir, sino que también perdí mi trabajo, mi carrera, mi ministerio, mi hogar; lo perdí todo", expresó en un comunicado difundido por el estudio jurídico que lo representa.

La demanda sostiene que OpenAI no implementó suficientes salvaguardas para evitar que los usuarios interpretaran las respuestas del chatbot como consejos médicos.

La abogada Tiffany Brown, del estudio Tech Justice Law, afirmó que la empresa promociona ChatGPT como una herramienta útil para obtener información, incluso sobre temas de salud, sin contar —según su planteo— con mecanismos suficientes para prevenir riesgos en ese tipo de consultas.

El caso se suma al debate sobre el papel que pueden desempeñar los sistemas de inteligencia artificial cuando los usuarios los utilizan para obtener orientación relacionada con problemas médicos.

ChatGPT no reemplaza la atención médica

OpenAI indicó que ChatGPT puede ofrecer información general, pero no sustituye el diagnóstico, la evaluación ni el tratamiento de un profesional de la salud.

La compañía también recomienda que, ante síntomas que puedan indicar una urgencia médica o un problema grave, las personas consulten de inmediato a un médico o concurran a un servicio de emergencias, en lugar de basar decisiones sanitarias únicamente en las respuestas de un chatbot.