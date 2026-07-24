Consultó a ChatGPT por problemas de salud, casi muere y ahora inició una demanda
OpenAI defendió el diseño de la herramienta y aseguró que las versiones más recientes mejoraron la detección de situaciones que requieren atención profesional.
Un pastor de Florida demandó a OpenAI alegando que su chatbot, ChatGPT, le había ofrecido “recomendaciones médicas extremadamente peligrosas” que derivaron en una atención tardía para una embolia pulmonar potencialmente mortal el año pasado.
La demanda fue radicada ante el Tribunal Superior del condado de San Francisco por el pastor Scott Winters, quien afirmó que consultó reiteradamente a ChatGPT por episodios de mareos y alteraciones en la presión arterial sin recibir una recomendación clara de acudir a un profesional de la salud.
Qué sostiene la demanda
Según la presentación judicial, Winters comenzó a utilizar ChatGPT-4o en junio de 2025 para consultar sobre los síntomas que experimentaba.
De acuerdo con la demanda, el chatbot habría atribuido el cuadro a un problema relativamente leve y le habría sugerido permanecer en su casa y descansar, salvo que los episodios se repitieran entre ocho y diez veces.
Semanas más tarde, el hombre fue internado de urgencia tras sufrir una embolia pulmonar masiva provocada por coágulos sanguíneos.
El demandante sostiene que la demora en buscar atención médica estuvo influenciada por las respuestas recibidas y asegura que el episodio cambió por completo su vida.
"No solo estuve a punto de morir, sino que también perdí mi trabajo, mi carrera, mi ministerio, mi hogar; lo perdí todo", expresó en un comunicado difundido por el estudio jurídico que lo representa.
La demanda sostiene que OpenAI no implementó suficientes salvaguardas para evitar que los usuarios interpretaran las respuestas del chatbot como consejos médicos.
La abogada Tiffany Brown, del estudio Tech Justice Law, afirmó que la empresa promociona ChatGPT como una herramienta útil para obtener información, incluso sobre temas de salud, sin contar —según su planteo— con mecanismos suficientes para prevenir riesgos en ese tipo de consultas.
El caso se suma al debate sobre el papel que pueden desempeñar los sistemas de inteligencia artificial cuando los usuarios los utilizan para obtener orientación relacionada con problemas médicos.
ChatGPT no reemplaza la atención médica
OpenAI indicó que ChatGPT puede ofrecer información general, pero no sustituye el diagnóstico, la evaluación ni el tratamiento de un profesional de la salud.
La compañía también recomienda que, ante síntomas que puedan indicar una urgencia médica o un problema grave, las personas consulten de inmediato a un médico o concurran a un servicio de emergencias, en lugar de basar decisiones sanitarias únicamente en las respuestas de un chatbot.
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