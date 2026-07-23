Copero: cómo es el videojuego viral y gratuito que permite simular la carrera de un futbolista en dos minutos
Tras el furor del simulador del Mundial 2026, irrumpió en las plataformas digitales una propuesta gratuita que no requiere descargas ni registros.
El furor futbolero tras la Copa del Mundo 2026 encontró un nuevo canal de entretenimiento en las redes sociales. Luego del impacto que generó el juego de navegador 7a0 – Sete a Zero, en las últimas horas se volvió tendencia una propuesta que invita a ponerse en los tapones de un deportista profesional: Copero – Convertite en leyenda.
Disponible de forma totalmente gratuita en la sección de juegos del sitio web de Copero, la plataforma destaca por su accesibilidad instantánea, ya que no requiere instalar ningún programa ni crear una cuenta para comenzar a jugar.
Cómo es el videojuego viral "Copero" y cuáles son las dinámicas
La mecánica del juego combina simplicidad y toma de decisiones tácticas a lo largo del tiempo:
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Configuración inicial: Al ingresar, el usuario define la identidad de su futbolista (apellido, número de camiseta y pie hábil), su nacionalidad y la posición táctica en el campo.
Evolución por temporadas: La simulación avanza de a bloques de dos años. En cada etapa, el rendimiento mostrado abre un abanico de ofertas para renovar el contrato, cambiar de club o afrontar imprevistos.
Eventualidades de carrera: A lo largo del trayecto pueden surgir imponderables como modificar el plan de alimentación, perder la titularidad ante una promesa de las inferiores, sufrir lesiones o ser obligado a negociar un traspaso.
El pico de rendimiento del futbolista suele alcanzarse entre los 26 y 32 años, para luego encarar el tramo final hacia el retiro. En menos de dos minutos de tiempo real, el simulador sintetiza dos décadas de fútbol y despliega una pantalla final con el resumen completo de la trayectoria para compartir con amigos en redes sociales.
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