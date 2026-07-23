Copero: cómo es el videojuego viral y gratuito que permite simular la carrera de un futbolista en dos minutos

El furor futbolero tras la Copa del Mundo 2026 encontró un nuevo canal de entretenimiento en las redes sociales. Luego del impacto que generó el juego de navegador 7a0 – Sete a Zero, en las últimas horas se volvió tendencia una propuesta que invita a ponerse en los tapones de un deportista profesional: Copero – Convertite en leyenda.