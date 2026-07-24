Detuvieron en Estados Unidos al exnovio de Agostina Jalabert, la modelo hallada sin vida en Playa del Carmen

La alerta roja de Interpol se emitió debido a su condición de prófugo por tres años. El Código Penal de Quintana Roo contempla para este delito una máxima de hasta 40 años de prisión, lo que justifica la activación del pedido internacional.

La circular permitió la cooperación de agencias internacionales para poder localizar y detener al exnovio de la víctima.

Juan Manuel Reverter y Agostina Jalabert. Foto: Instagram / Agostina Jalabert.

El crimen

Agostina fue encontrada muerta en la madrugada del 18 de febrero de 2023 en su departamento de Playa de Carmen, en el que convivía junto a Reverte.

La modelo, nacida en Carmen de Patagones -ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires y la capital de Río Negro, Viedma- y de 31 años al momento del hecho, había viajado seis meses antes del hecho con el objetivo de continuar con su carrera de modelaje.

La joven había viajado inicialmente junto a su hermana, Candela, pero luego, el acusado se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación.

Fue justamente la hermana de Agostina quien la encontró sin vida en la madrugada de aquel día, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio.

Luego, la autopsia revelaría que las lesiones que tenía en el cuello eran incompatibles con un suicidio. Había signos de presión y aparecieron hematomas y golpes en el cuello. Con esos datos, la fiscalía mexicana dio un giro en la investigación del caso y lo recaratuló como "femicidio".

Desde entonces comenzó una importante investigación, que primero fue orientada hacia un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte. Finalmente, el prófugo fue hallado en Estados Unidos.