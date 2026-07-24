Detuvieron en Estados Unidos al exnovio de Agostina Jalabert, la modelo hallada sin vida en Playa del Carmen
Juan Manuel Reverter estaba prófugo desde febrero de 2023 y tenía una alerta roja de Interpol vigente; fue arrestado en Oregon.
Luego de tres años de reclamos y de que la Justicia recaratulara el caso de la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en México como femicidio, Interpol detuvo este jueves en los Estados Unidos a su exnovio, Juan Manuel Reverter, el principal acusado de haber cometido el crimen el 18 de febrero de 2023.
El acusado fue arrestado cerca de las 7.30 en Deschutes, estado de Oregon, en medio de un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza.
“Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”, publicaron Camila y Candela Jalabert, hermanas de Agostina en sus redes sociales.
La detención de Reverter se logró gracias a una cooperación multijurisdiccional diseñada para localizar a fugitivos de alta peligrosidad, con el trabajo de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza.
La fiscalía mexicana había sostenido en su acusación que Reverter no solo asesinó a Jalabert, sino que también desplegó una maniobra para ocultar el crimen: la hipótesis judicial indica que el acusado golpeó y estranguló a la joven para luego simular un ahorcamiento con el fin de que el caso fuera caratulado inicialmente como un suicidio.
La alerta roja de Interpol se emitió debido a su condición de prófugo por tres años. El Código Penal de Quintana Roo contempla para este delito una máxima de hasta 40 años de prisión, lo que justifica la activación del pedido internacional.
La circular permitió la cooperación de agencias internacionales para poder localizar y detener al exnovio de la víctima.
El crimen
Agostina fue encontrada muerta en la madrugada del 18 de febrero de 2023 en su departamento de Playa de Carmen, en el que convivía junto a Reverte.
La modelo, nacida en Carmen de Patagones -ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires y la capital de Río Negro, Viedma- y de 31 años al momento del hecho, había viajado seis meses antes del hecho con el objetivo de continuar con su carrera de modelaje.
La joven había viajado inicialmente junto a su hermana, Candela, pero luego, el acusado se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación.
Fue justamente la hermana de Agostina quien la encontró sin vida en la madrugada de aquel día, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio.
Luego, la autopsia revelaría que las lesiones que tenía en el cuello eran incompatibles con un suicidio. Había signos de presión y aparecieron hematomas y golpes en el cuello. Con esos datos, la fiscalía mexicana dio un giro en la investigación del caso y lo recaratuló como "femicidio".
Desde entonces comenzó una importante investigación, que primero fue orientada hacia un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte. Finalmente, el prófugo fue hallado en Estados Unidos.
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