El fenómeno BookTok: cómo TikTok está redefiniendo la forma en que leemos
La comunidad literaria no para de crecer. Descubrí el gran impacto de TikTok y cómo los usuarios transforman su forma de interactuar con los libros.
Durante años, la relación con la lectura estuvo mediada por las librerías o reseñas. Sin embargo, cada vez más personas descubren qué leer en un lugar distinto: el feed de TikTok. Esta plataforma transformó un hábito tradicionalmente individual en una experiencia cien por ciento colectiva y verdaderamente social.
El masivo impacto de los libros en las redes sociales
En el marco de la reciente 50.° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, se destacó el fenomenal crecimiento de la comunidad de #BookTok. En Argentina y toda la región, los hashtags vinculados ya superan los 1,5 millones de creaciones, mientras que solo en nuestro país se alcanzaron más de 2 mil millones de visualizaciones.
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A través de apasionadas reseñas, recomendaciones y diversas teorías, los creadores de contenido logran viralizar diferentes títulos a partir de formatos sumamente ágiles y accesibles. Este arrasador impacto también se traslada directamente al mundo offline, donde las librerías y las editoriales incorporan constantemente el pulso digital para lograr entender exactamente qué es lo que buscan los lectores actuales.
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