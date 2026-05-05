El fenómeno BookTok: cómo TikTok está redefiniendo la forma en que leemos

El masivo impacto de los libros en las redes sociales

En el marco de la reciente 50.° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, se destacó el fenomenal crecimiento de la comunidad de #BookTok. En Argentina y toda la región, los hashtags vinculados ya superan los 1,5 millones de creaciones, mientras que solo en nuestro país se alcanzaron más de 2 mil millones de visualizaciones.