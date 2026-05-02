Google lanza Fuentes Preferidas: cómo agregar a minutouno.com
El buscador de Google habilitó la nueva función Fuentes Preferidas. Enterate paso a paso cómo sumar a minutouno.com para no perderte las mejores noticias.
El gigante tecnológico Google comenzó a implementar a nivel global y en idioma español su nueva herramienta llamada Fuentes Preferidas. Esta innovadora función permite personalizar la experiencia de lectura en el buscador, brindándole al usuario el control total para destacar la información de los sitios web que más valora.
Cómo sumar minutouno.com a tus Noticias diarias
El objetivo principal de esta actualización es que las personas puedan conectarse más rápido con las fuentes informativas que realmente consumen. Según los datos oficiales brindados por la plataforma, los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a un portal después de marcarlo como favorito mediante esta nueva herramienta. Hasta el momento, los usuarios ya han seleccionado más de 200.000 sitios únicos alrededor del mundo.
Para agregar a minutouno.com y asegurarte de recibir siempre nuestras primicias, coberturas y artículos de último momento, los pasos a seguir son sumamente sencillos:
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Realizá una búsqueda sobre cualquier tema de actualidad.
Ubicá la sección llamada "Noticias Destacadas" entre los resultados y tocá el ícono de la estrella.
Buscá y seleccioná a minutouno.com para sumarlo de manera definitiva a tu lista de Fuentes Preferidas.
Una vez que completes esta rápida configuración, nuestras notas periodísticas aparecerán con mucha mayor frecuencia en tus resultados principales y en la pestaña "Desde tus fuentes", garantizándote un acceso directo e inmediato al periodismo que elegís para informarte todos los días.
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