Qué celular plegable conviene comprar hoy: las detalles
Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran el mercado con dispositivos modernos, robustos y eficientes. Descubrí todos los detalles en la nota.
En un escenario donde los smartphones son cada vez más exigidos, la combinación de robustez, eficiencia y tecnología innovadora se volvió un factor clave al momento de elegir un celular. En este contexto, los teléfonos plegables se consolidan como una alternativa real para quienes priorizan multitarea, portabilidad y un diseño de alta gama.
Estos equipos buscan ofrecer potencia y practicidad, con pantallas ampliadas sin perder portabilidad. Marcas como Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran el mercado con modelos cada refinados, aunque cada uno presenta diferencias importantes en diseño y durabilidad.
Qué mirar antes de comprar un celular plegable
Antes de elegir un celular plegable, es clave tener en cuenta ciertos aspectos que permiten diferenciar entre un modelo correcto o uno inestable.
Durabilidad
La bisagra y la pantalla flexible siguen siendo los puntos más sensibles en los plegables, por lo que la resistencia general del equipo es clave. Conviene priorizar modelos con certificación IP68 o IP69, que ofrecen mejor protección frente al agua y el polvo.
Batería
Estos dispositivos consumen más energía por sus pantallas y funciones multitarea, por lo que la optimización del sistema es tan importante como la capacidad de la batería. Por otro lado, la carga rápida ayuda a compensar una autonomía que, por lo general, es menor que la de un celular tradicional de gama alta.
Software y cámaras
El software es clave para aprovechar el formato plegable, con sistemas adaptados que permiten multitarea, ventanas flotantes y modos especiales según la posición del equipo. En cámaras, la calidad ya está cerca de los smartphones premium, mientras que el diseño permite usos prácticos como selfies o soporte tipo trípode sin accesorios.
Garantía y soporte
La reparación de pantallas plegables puede ser costosa, por eso la garantía y el servicio técnico son esenciales. Es importante elegir marcas con buen respaldo y repuestos disponibles, ya que una falla puede implicar un gasto elevado si no hay cobertura adecuada.
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