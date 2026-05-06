Qué celular plegable conviene comprar hoy: las detalles

Durabilidad

La bisagra y la pantalla flexible siguen siendo los puntos más sensibles en los plegables, por lo que la resistencia general del equipo es clave. Conviene priorizar modelos con certificación IP68 o IP69, que ofrecen mejor protección frente al agua y el polvo.

Batería

Estos dispositivos consumen más energía por sus pantallas y funciones multitarea, por lo que la optimización del sistema es tan importante como la capacidad de la batería. Por otro lado, la carga rápida ayuda a compensar una autonomía que, por lo general, es menor que la de un celular tradicional de gama alta.

Software y cámaras

El software es clave para aprovechar el formato plegable, con sistemas adaptados que permiten multitarea, ventanas flotantes y modos especiales según la posición del equipo. En cámaras, la calidad ya está cerca de los smartphones premium, mientras que el diseño permite usos prácticos como selfies o soporte tipo trípode sin accesorios.

Garantía y soporte

La reparación de pantallas plegables puede ser costosa, por eso la garantía y el servicio técnico son esenciales. Es importante elegir marcas con buen respaldo y repuestos disponibles, ya que una falla puede implicar un gasto elevado si no hay cobertura adecuada.