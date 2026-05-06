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Qué celular plegable conviene comprar hoy: las detalles

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Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran el mercado con dispositivos modernos, robustos y eficientes. Descubrí todos los detalles en la nota.

Estas son las marcas de celulares plegables más eficientes del mercado. 

Estas son las marcas de celulares plegables más eficientes del mercado. 

En un escenario donde los smartphones son cada vez más exigidos, la combinación de robustez, eficiencia y tecnología innovadora se volvió un factor clave al momento de elegir un celular. En este contexto, los teléfonos plegables se consolidan como una alternativa real para quienes priorizan multitarea, portabilidad y un diseño de alta gama.

Estos equipos buscan ofrecer potencia y practicidad, con pantallas ampliadas sin perder portabilidad. Marcas como Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran el mercado con modelos cada refinados, aunque cada uno presenta diferencias importantes en diseño y durabilidad.

Qué mirar antes de comprar un celular plegable

Antes de elegir un celular plegable, es clave tener en cuenta ciertos aspectos que permiten diferenciar entre un modelo correcto o uno inestable.

Samsung Galaxy Z Flip 4
El Galaxy Z Flip 4 es uno de los modelos más elegidos en la actualidad.

El Galaxy Z Flip 4 es uno de los modelos más elegidos en la actualidad.

Durabilidad

La bisagra y la pantalla flexible siguen siendo los puntos más sensibles en los plegables, por lo que la resistencia general del equipo es clave. Conviene priorizar modelos con certificación IP68 o IP69, que ofrecen mejor protección frente al agua y el polvo.

Batería

Estos dispositivos consumen más energía por sus pantallas y funciones multitarea, por lo que la optimización del sistema es tan importante como la capacidad de la batería. Por otro lado, la carga rápida ayuda a compensar una autonomía que, por lo general, es menor que la de un celular tradicional de gama alta.

Software y cámaras

El software es clave para aprovechar el formato plegable, con sistemas adaptados que permiten multitarea, ventanas flotantes y modos especiales según la posición del equipo. En cámaras, la calidad ya está cerca de los smartphones premium, mientras que el diseño permite usos prácticos como selfies o soporte tipo trípode sin accesorios.

Garantía y soporte

La reparación de pantallas plegables puede ser costosa, por eso la garantía y el servicio técnico son esenciales. Es importante elegir marcas con buen respaldo y repuestos disponibles, ya que una falla puede implicar un gasto elevado si no hay cobertura adecuada.

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