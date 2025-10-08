Insólito: una streamer dio a luz en vivo y hasta el CEO de Twitch apareció en el chat

En cuestión de minutos, la transmisión se volvió tendencia global. En X y TikTok, miles de usuarios compartieron clips del momento con subtítulos como “Speedrun de parto en tiempo real” o “El primer LABORTHON de Twitch”. Otros aplaudieron la naturalidad de Fandy, destacando su valentía por mostrar la vida tal cual es, sin filtros ni poses, en una era donde la exposición digital suele ser calculada al milímetro.

Más allá del espectáculo y la viralidad, el episodio reabrió un viejo debate sobre los límites del contenido en vivo: ¿hasta qué punto debe llegar la transparencia de los streamers? Mientras algunos lo consideraron una celebración única de la maternidad moderna, otros se preguntaron si Twitch debería trazar nuevas fronteras entre lo público y lo íntimo.