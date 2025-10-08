Quién es Karen Reichardt, la exactriz que encabezaría la lista de LLA en Provincia

Ya entrado el nuevo ciclo, Karen Reichardt decidió mostrar otro perfil para evitar quedar encasillada en el rubro humorístico.

Así fue como en 2003 debutó como conductora del programa "Fanáticas", el primer deportivo sobre fútbol integrado solo por mujeres que estuvo al aire durante siete años. No tuvo problema al declararse públicamente como fanática de River.

Desde 2015 dejó ver su perfil de activista al ponerse al frente de “Amores Perros”, un programa para generar conciencia sobre el bienestar de los animales, promover la adopción responsable y el cuidado adecuado de perros y gatos. El ciclo fue emitido inicialmente en América TV y luego en la TV Pública.

Al respecto, Reicardt rechazó el uso de fondos estatales para sostener proyectos culturales, aunque reconoció contar con financiamiento externo para la continuidad del programa.

La denuncia de Karen Reichardt contra Tristán

En 2018, Karen explicó los motivos por los cuales había decidido alejarse del medio artístico e hizo pública su denuncia por acoso y violencia contra el actor Tritán.

Según denunció, los hechos sucedieron en 1994, mientras compartían la filmación de la película “Tachero nocturno” y la realización de una obra teatral.

"La pasé horrible", confesó Reichard en diálogo con el programa Intrusos. "En 'Tachero nocturno' teníamos escenas donde él estaba cerca y me volvía loca. Yo era muy chica; no era boluda, pero me faltaba todo un camino", amplió Karen. Con respecto a la obra, reveló que Tristán le había pegado arriba del escenario.

Reichard recordó que aunque contó lo sucedido a sus compañeros e incluso lo hizo público en el programa Indiscreciones, de Lucho Avilés, nadie le creyó. "No me dieron bola. Me trataron de loca, que 'esta chica nunca va a llegar a nada', todo el elenco, de 'quilombera'".

La nueva vida de Karen Reichardt

Karen Reichardt

En los últimos años, Karen Reichardt dejó atrás su perfil artístico, se alejó de los reflectores y mantiene su vida privada en reserva.

Fue recién en 2023 cuando comenzó a mostrar su apoyo por el presidente Javier Milei hasta que se conoció su participación en la boleta de La Libertad Avanza.

Tras la decisión de la Justicia de aceptar la renuncia de José Luis Espert, Reichardt se convirtió en la primera candidata a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Karen Reichardt