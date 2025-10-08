Dictaron la prisión preventiva para el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

La familia de la víctima denunció su desaparición, luego de que la chica saliera de su casa alrededor de las 19:45 en un Chevrolet Corsa y perdieran contacto pocas horas después. Según indicaron, la víctima habría estado comunicándose por teléfono con un hombre cuya identidad desconocían. A las 20:02, dejó de responder llamadas y su teléfono perdió la señal.

Las autoridades desplegaron varios operativos de búsqueda que incluyeron rastrillajes, entrevistas a personas que podrían haberla visto salir de su casa o en la calle, análisis de cámaras de seguridad y allanamientos. Poco después encontraron el vehículo con las llaves puestas, lo que generó varios interrogantes.

La investigación identificó como sospechoso a G. B., domiciliado a un kilómetro de la vivienda de la víctima. Según fuentes del caso, fue la última persona que mantuvo contacto con Daiana antes de su desaparición. “Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, indicaron los investigadores. El teléfono celular de la víctima aún no fue encontrado.

El hombre quedó detenido en un operativo llevado a cabo por personal policial del Departamento Tala, tras confirmar que tuvo vínculos recientes con la víctima. Los investigadores señalaron que ambos se conocían y se presume que podrían haber tenido un vínculo sentimental. Durante la pesquisa, se allanó un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de las calles Moreno y Pedro Lucero, a pocas cuadras del domicilio de Daiana. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.

Durante el procedimiento, el detenido intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por los agentes, motivo por el cual fue imputado por resistencia a la autoridad y portación. La jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera autorizó el allanamiento, y tras su detención, fue trasladado a sede judicial para ser indagado.