Diego Santilli, tras el fallo que lo rechaza como cabeza de lista en LLA: "No me importa el lugar"

Pero su primer lugar en la lista libertaria duró poco dado que el juez Ramos Padilla resolvió que saltear a Karen Reichardt “contradice el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412)” y “afectaría el acceso igualitario de las mujeres a cargos electivos”.

De vuelta en su lugar legítimo, Santilli lanzó algunas dagas en X: "¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?", disparó.

"Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia. Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita", sentenció.

NOTA EN DESARROLLO