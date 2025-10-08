Diego Santilli, tras el fallo que lo rechaza como cabeza de lista en LLA: "No me importa el lugar"
El candidato a diputado de LLA por la Provincia le restó importancia al lugar que ocupará en la lista del oficialismo y llamó a votar "contra los que se resisten al cambio".
El candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, le restó importancia este miércoles al lugar que ocupará en la lista del oficialismo, luego de que la justicia electoral emitiera un fallo por el cual obliga a encabezar la Boleta Única de Papel (BUP) a Karen Reichardt.
"No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el Presidente me necesite", publicó hoy Santilli en su cuenta oficial de X, donde ofreció un extenso descargo tras enterarse del fallo del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla.
"Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años", sopesó el todavía diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, que fue vicejefe de Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza.
Esta semana Diego Santilli tomó un nuevo camino político al lanzarse a la campaña electoral de La Libertad Avanza nada menos que con Javier Milei como acompañante en su primer acto proselitista "violeta", que fue en una fábrica de papas fritas de Mar del Plata.
Pero su primer lugar en la lista libertaria duró poco dado que el juez Ramos Padilla resolvió que saltear a Karen Reichardt “contradice el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412)” y “afectaría el acceso igualitario de las mujeres a cargos electivos”.
De vuelta en su lugar legítimo, Santilli lanzó algunas dagas en X: "¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?", disparó.
"Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia. Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita", sentenció.
NOTA EN DESARROLLO
