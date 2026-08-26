Meta pagará casi US$17.000 millones para evitar un juicio controvertido

El acuerdo, sin embargo, no significa que Meta admita responsabilidad. La compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que decidió resolver el conflicto para evitar los costos y la incertidumbre asociados a un juicio que podía extenderse durante años.

Meta tuvo que pagar una fortuna. Foto - Reuters

Las nuevas reglas para los menores

Además del pago económico, el pacto obliga a Meta a introducir modificaciones en Facebook e Instagram. Una de las principales medidas será establecer un límite predeterminado de dos horas diarias de uso para los menores de 18 años.

También habrá restricciones para utilizar las plataformas durante la madrugada, una reducción de las notificaciones durante el horario escolar y mayores controles destinados a verificar la edad de los usuarios.

Los padres contarán con nuevas herramientas para supervisar las cuentas de sus hijos y los adolescentes podrán disponer de opciones para utilizar sus feeds con una menor personalización basada en los algoritmos de recomendación.

El acuerdo también contempla modificaciones en determinadas funciones relacionadas con la apariencia física y mecanismos reforzados para denunciar contenido considerado perjudicial para niños y adolescentes.