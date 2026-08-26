Meta pagará casi US$17.000 millones para evitar un juicio controvertido
Meta alcanzó un acuerdo con fiscales generales de Estados Unidos para cerrar las demandas que la acusaban de haber diseñado sus plataformas para fomentar el uso compulsivo entre niños y adolescentes.
Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, llegó a un acuerdo por hasta US$16.680 millones para poner fin a las demandas que cuestionaban el impacto de sus redes sociales en niños y adolescentes.
El entendimiento fue alcanzado mientras avanzaba un juicio federal en California. Los fiscales generales de distintos estados acusaban a la compañía de haber desarrollado herramientas y funciones destinadas a incrementar el tiempo que los menores permanecían conectados, pese a conocer los posibles efectos negativos de ese comportamiento.
La cifra convierte al acuerdo en uno de los más importantes alcanzados por Meta frente a reclamos vinculados con la seguridad de los usuarios jóvenes. El monto puede llegar a casi US$17.000 millones, aunque la cantidad final dependerá del cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el pacto.
Qué acusaban a Meta
Las autoridades estatales sostenían que Facebook e Instagram habían sido diseñados de manera deliberada para captar y retener la atención de los usuarios más jóvenes. Entre los cuestionamientos aparecían las notificaciones, los sistemas de recomendaciones y otras herramientas destinadas a prolongar la permanencia dentro de las plataformas.
Los fiscales también acusaban a Meta de haber minimizado los riesgos que podían representar sus servicios para los menores y de haber recopilado información personal de chicos menores de 13 años sin cumplir adecuadamente con las normas de protección correspondientes.
El acuerdo, sin embargo, no significa que Meta admita responsabilidad. La compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que decidió resolver el conflicto para evitar los costos y la incertidumbre asociados a un juicio que podía extenderse durante años.
Las nuevas reglas para los menores
Además del pago económico, el pacto obliga a Meta a introducir modificaciones en Facebook e Instagram. Una de las principales medidas será establecer un límite predeterminado de dos horas diarias de uso para los menores de 18 años.
También habrá restricciones para utilizar las plataformas durante la madrugada, una reducción de las notificaciones durante el horario escolar y mayores controles destinados a verificar la edad de los usuarios.
Los padres contarán con nuevas herramientas para supervisar las cuentas de sus hijos y los adolescentes podrán disponer de opciones para utilizar sus feeds con una menor personalización basada en los algoritmos de recomendación.
El acuerdo también contempla modificaciones en determinadas funciones relacionadas con la apariencia física y mecanismos reforzados para denunciar contenido considerado perjudicial para niños y adolescentes.
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