Google AI Plus gratis por un año y Google AI Pro y YouTube Premium con 70% de descuento: a quiénes corresponde

Los beneficios de Google AI y las nuevas herramientas de Gemini

El gigante tecnológico lanzó un paquete pensado especialmente para acompañar la trayectoria de los estudiantes. Quienes accedan al plan anual sin cargo contarán con acceso a Gemini Omni, límites de uso mucho más altos y 400 GB de almacenamiento en la nube.