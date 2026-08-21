Google AI Plus gratis por un año y Google AI Pro y YouTube Premium con 70% de descuento: a quiénes corresponde
Estudiantes universitarios pueden acceder a Google AI sin costo por un año y a YouTube Premium con un gran descuento. Conocé todos los nuevos beneficios.
Google anunció importantes novedades para el ámbito educativo. Desde hoy, los estudiantes universitarios podrán disfrutar de Google AI Plus de forma gratuita durante doce meses, obteniendo herramientas avanzadas para optimizar su aprendizaje. Además, se habilitó un descuento imperdible para reproducir videos y música sin interrupciones.
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Los beneficios de Google AI y las nuevas herramientas de Gemini
El gigante tecnológico lanzó un paquete pensado especialmente para acompañar la trayectoria de los estudiantes. Quienes accedan al plan anual sin cargo contarán con acceso a Gemini Omni, límites de uso mucho más altos y 400 GB de almacenamiento en la nube.
Asimismo, para aquellos usuarios que busquen entretenimiento además de estudio, existe un paquete diferencial que combina la versión Pro de la inteligencia artificial y una suscripción a YouTube Premium con un 70% de descuento.
Sumado a las promociones en sus planes, la aplicación habilitó a partir de hoy nuevas funciones orientadas al desarrollo académico:
- Un nuevo hub para estudiantes: se trata de un espacio exclusivo (ingresando a gemini.google.com/students) que reúne herramientas de aprendizaje esenciales como cuadernos de estudio, tarjetas de memoria y cuestionarios de práctica.
- Cuadernos de estudio personalizados: a partir de los apuntes y materiales de clase, la inteligencia artificial puede crear un plan de aprendizaje a medida, identificar temas a reforzar y generar lecciones. Próximamente, también podrá agendar de manera automática las fechas importantes en el Calendario de Google.
- Visualizaciones interactivas: la herramienta ahora es capaz de generar simulaciones 3D, tablas y múltiples elementos visuales para explorar conceptos complejos de forma dinámica y facilitar su comprensión.
- Deep Research llega a Gemini Live: esta innovación permite investigar un tema en profundidad y generar un informe en segundo plano. Luego, el usuario puede conversar por voz sobre los resultados arrojados, hacer preguntas de seguimiento y debatir la información obtenida.
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