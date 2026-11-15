Qué día de esta semana se estrena el GTA 6

Cuándo se estrena GTA 6 en todo el mundo

De acuerdo con la confirmación oficial de Rockstar Games, GTA 6 se estrena este jueves 19 de noviembre a nivel global. La compañía desarrolladora ya ultima los detalles técnicos para el lanzamiento simultáneo en consolas de nueva generación, dando inicio a una nueva era para una de las propiedades intelectuales más influyentes de la historia de los videojuegos.