Qué día de esta semana se estrena el GTA 6
Todo lo que hay que saber sobre el estreno de GTA 6: fecha confirmada de lanzamiento global, nuevo tráiler y canciones incluidas.
La espera de más de una década entra en su recta final. Tras la presentación oficial de su tráiler de lanzamiento por parte de Rockstar Games, millones de fanáticos alrededor del mundo ya tachan los días en el calendario para el desembarco de GTA 6 (Grand Theft Auto VI).
Se trata del videojuego más esperado de la industria del entretenimiento que promete marcar un antes y un después en consolas de nueva generación.
Con un despliegue gráfico sin precedentes y una ambientación extendida en Vice State, la nueva entrega de la franquicia no solo generó furor por la dinámica entre sus protagonistas, sino también por los detalles confirmados respecto a su llegada a las tiendas y su ambiciosa propuesta musical.
Cuándo se estrena GTA 6 en todo el mundo
De acuerdo con la confirmación oficial de Rockstar Games, GTA 6 se estrena este jueves 19 de noviembre a nivel global. La compañía desarrolladora ya ultima los detalles técnicos para el lanzamiento simultáneo en consolas de nueva generación, dando inicio a una nueva era para una de las propiedades intelectuales más influyentes de la historia de los videojuegos.
La banda sonora oficial de GTA 6 y el toque argentino
Uno de los aspectos más celebrados del avance oficial fue el debut de "Flower in a Hurricane", una pieza producida exclusivamente para el juego que reúne a la dupla francesa Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.
Además, en la antesala al estreno del 19 de noviembre, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos del repertorio oficial —junto con la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD—, donde destaca una histórica participación argentina de la mano de CA7RIEL & Paco Amoroso:
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CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy — Sexy Magic
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Yung Lean (con Future y Metro Boomin) — Eso es todo
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Travis Scott (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo) — RHYNO
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Morgan Wallen — Lo último que necesitas
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Rauw Alejandro — Macacoa 2000
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Keith Richards — Luces brillantes, gran ciudad
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