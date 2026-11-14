SpaceX recuperó por primera vez la nave Starship con brazos mecánicos en la torre de lanzamiento

SpaceX logró por primera vez atrapar a la nave orbital Starship con dos brazos de la torre de lanzamiento

Aunque el enorme propulsor Super Heavy no fue recuperado en la torre y terminó explotando luego de un amarizaje controlado en el Golfo de México, la captura exitosa de la nave fue considerada el principal logro de la misión.

El avance representa un paso fundamental para los planes de SpaceX y de la NASA, teniendo en cuenta que la compañía del polémico magnate sudafricano busca reutilizar de forma rápida ambos componentes del sistema para abaratar costos.

Al mismo tiempo y como consecuencia, pretende aumentar la frecuencia de los lanzamientos, mientras que una versión de Starship está destinada a participar en futuras misiones lunares del programa Artemis de la Agencia Espacial de los Estados Unidos.

Para los especialistas, la recuperación exitosa de la etapa orbital marca uno de los progresos más importantes del programa y acerca a SpaceX a su objetivo de construir un sistema espacial completamente reutilizable.