SpaceX recuperó por primera vez la nave Starship con brazos mecánicos en la torre de lanzamiento
Se trata de un paso adelante en el objetivo de Elon Musk de recuperar las naves para abaratar costos en la exploración del espacio.
La empresa aeroespacial SpaceX logró que la nave orbital Starship regresara desde el espacio y fuera capturada por los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento ubicada en Starbase, estado de Texas.
Se trata de un hito tecnológico e histórico para la compañía de Elon Musk, ya que fue la primera vez que consigue recuperar la etapa superior del sistema espacial mediante este innovador método.
La misión correspondió al vuelo de prueba número 15 del programa Starship, que tras despegar con éxito alcanzó la órbita terrestre baja, desplegó 26 satélites Starlink V3 de nueva generación y completó 14 vueltas alrededor de la Tierra antes de iniciar el regreso.
Después de más de 22 horas en el espacio, la nave reingresó a la atmósfera, redujo su velocidad y ejecutó una compleja maniobra de aproximación que le permitió posicionarse con precisión junto a la torre de lanzamiento, donde quedó sostenida por los brazos mecánicos diseñados especialmente para su recuperación.
Uno de los aspectos más delicados fue la reentrada atmosférica, ya que la nave debió soportar temperaturas extremas mientras descendía a velocidades orbitales. Para esta prueba, la compañía incorporó mejoras en el escudo térmico y reforzó sectores sensibles de las losetas protectoras con el objetivo de aumentar la resistencia del vehículo durante sucesivos vuelos.
Aunque el enorme propulsor Super Heavy no fue recuperado en la torre y terminó explotando luego de un amarizaje controlado en el Golfo de México, la captura exitosa de la nave fue considerada el principal logro de la misión.
El avance representa un paso fundamental para los planes de SpaceX y de la NASA, teniendo en cuenta que la compañía del polémico magnate sudafricano busca reutilizar de forma rápida ambos componentes del sistema para abaratar costos.
Al mismo tiempo y como consecuencia, pretende aumentar la frecuencia de los lanzamientos, mientras que una versión de Starship está destinada a participar en futuras misiones lunares del programa Artemis de la Agencia Espacial de los Estados Unidos.
Para los especialistas, la recuperación exitosa de la etapa orbital marca uno de los progresos más importantes del programa y acerca a SpaceX a su objetivo de construir un sistema espacial completamente reutilizable.
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