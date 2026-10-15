Lanzan el tráiler final de GTA VI a un mes de su esperado estreno

La canción marca una colaboración inédita entre la dupla francesa de música electrónica Justice, el proyecto australiano de psicodelia Tame Impala, la referente del R&B SZA y la prolífica banda de rock King Gizzard & The Lizard Wizard. La combinación de estilos refuerza la tradición de la franquicia en la curaduría de su identidad sonora.