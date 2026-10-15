Lanzan el tráiler final de GTA VI a un mes de su esperado estreno
Rockstar Games prepara el lanzamiento global del videojuego más esperado, y en las últimas horas presentó un nuevo adelanto.
La cuenta regresiva entra en su etapa de mayor expectativa. Este jueves 15 de octubre, Rockstar Games presentó oficialmente el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), el videojuego más esperado de la última década, que estará disponible globalmente a partir del próximo 19 de noviembre.
El nuevo avance audiovisual ofrece un vistazo extendido a la ambientación de Vice State, la dinámica entre los protagonistas y el despliegue gráfico que acompañará el regreso de la saga.
Uno de los puntos más comentados del tráiler fue el debut de “Flower in a Hurricane”, una pieza musical producida especialmente para la banda sonora original del título.
La canción marca una colaboración inédita entre la dupla francesa de música electrónica Justice, el proyecto australiano de psicodelia Tame Impala, la referente del R&B SZA y la prolífica banda de rock King Gizzard & The Lizard Wizard. La combinación de estilos refuerza la tradición de la franquicia en la curaduría de su identidad sonora.
Cuándo se estrena GTA 6
Con el lanzamiento fijado para el 19 de noviembre, la compañía desarrolladora ajusta los últimos detalles para la llegada del juego a consolas de nueva generación, marcando el inicio de una nueva etapa para una de las propiedades intelectuales más influyentes de la industria del entretenimiento.
La banda sonora de GTA 6
Junto con el anuncio de la fecha de estreno para noviembre, la compañía habilitó la escucha de los primeros seis sencillos que integran el repertorio y abrió las reservas para las ediciones físicas en formato de vinilo y CD. El adelanto inicial cuenta con una colaboración de lujo que cruza géneros y fronteras:
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CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred otra vez..., & Etienne de Crécy — Sexy Magic
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Yung Lean — Eso es todo (con Future y Metro Boomin)
Travis Scott — RHYNO (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)
Morgan Wallen — Lo último que necesitas
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Rauw Alejandro — Macacoa 2000
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Keith Richards — Luces brillantes, gran ciudad
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