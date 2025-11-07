Rockstar retrasó otra vez el lanzamiento de Grand Theft Auto VI: cuándo saldrá ahora

gta 6

La fecha elegida, el 19 de noviembre, coincide con la temporada alta de ventas de fin de año, cuando suelen lanzarse los títulos más importantes del mercado. Si bien la noticia generó frustración entre los jugadores, la decisión fue recibida con cierta comprensión. Muchos prefieren esperar más tiempo antes que enfrentar un estreno con fallos o contenido incompleto, como ha sucedido con otros grandes lanzamientos recientes.

Desde la empresa, el mensaje fue claro: GTA VI será una experiencia revolucionaria, y para lograrlo, cada mes adicional de desarrollo será una inversión en la perfección que los millones de fans esperan desde hace más de diez años.