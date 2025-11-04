Se cayó Web WhatsApp: usuarios reportan fallas en el sitio de mensajería instantánea
Miles de personas no pudieron acceder a la versión de escritorio del servicio, mientras la aplicación móvil funcionó con normalidad.
Una nueva caída de WhatsApp generó molestias entre los usuarios este martes 4 de noviembre. Desde temprano, comenzaron a multiplicarse las quejas por problemas en la versión web, especialmente en Argentina y otros países de la región.
El inconveniente se registró alrededor de las 10:30 de la mañana y afectó principalmente a quienes utilizan el servicio desde la computadora. Al intentar ingresar, muchos notaron que las conversaciones no aparecían o quedaban congeladas, impidiendo enviar y recibir mensajes.
A diferencia de la versión web, la app móvil continuó operando sin mayores inconvenientes, aunque algunos usuarios señalaron demoras en la sincronización con los dispositivos vinculados. Los sitios de monitoreo detectaron un pico de reportes concentrados en Sudamérica, con una mayoría de quejas relacionadas a la versión de navegador. También se registraron interrupciones en otros países de América Latina, como Chile, Uruguay, Colombia y México.
Hasta el momento, Meta Platforms, la compañía propietaria del servicio, no emitió ningún comunicado oficial sobre las causas del problema. Las primeras estimaciones apuntan a un fallo temporal en los servidores que conectan las sesiones entre dispositivos.
Con el correr del mediodía, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina, aunque persistieron inconvenientes en algunas zonas. En redes sociales, el tema se volvió tendencia, acompañado de memes y reclamos de usuarios sorprendidos por la caída. El episodio se suma a una serie de interrupciones recientes que evidencian la dependencia global del sistema de mensajería, utilizado por más de dos mil millones de personas en todo el mundo.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario