Se cayó Web WhatsApp: usuarios reportan fallas en el sitio de mensajería instantánea

Con el correr del mediodía, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina, aunque persistieron inconvenientes en algunas zonas. En redes sociales, el tema se volvió tendencia, acompañado de memes y reclamos de usuarios sorprendidos por la caída. El episodio se suma a una serie de interrupciones recientes que evidencian la dependencia global del sistema de mensajería, utilizado por más de dos mil millones de personas en todo el mundo.