Se cayó Twitter: qué pasó con X este domingo
La red social del pajarito, propiedad de Elon Musk, registró fallas a nivel global este domingo por la tarde. Qué dicen los reportes.
En medio de la expectativa total por el Superclásico, las redes sociales también fueron protagonistas, aunque por un motivo negativo. Este domingo por la tarde, la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) sufrió una caída global que dejó a miles de usuarios incomunicados en uno de los momentos de mayor tráfico digital del día.
De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los problemas comenzaron a reportarse pasadas las primeras horas de la tarde. La frase que resume la situación en el portal fue clara: "Los reportes de los usuarios muestran problemas con X".
Entre las principales fallas descritas por los internautas, se destacaron:
- Imposibilidad de actualizar el inicio: El feed principal permanecía estático o mostraba mensajes de error.
- Carga de archivos multimedia: Dificultades para visualizar fotos y videos, especialmente los relacionados con el partido en el Monumental.
- Problemas en la versión de escritorio: Mientras que algunos usuarios de la app podían ver contenido antiguo, la versión web quedó prácticamente inaccesible por momentos.
El impacto de la caída de Twitter en el "Minuto a Minuto"
La caída generó malestar entre los hinchas de River y Boca que utilizan la red social para seguir los comentarios, memes y estadísticas en tiempo real. Durante el lapso que duró la falla, la conversación digital se trasladó momentáneamente a otras plataformas como Instagram y Threads, hasta que el servicio comenzó a normalizarse paulatinamente.
Hasta el momento, desde la compañía de Elon Musk no se ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas del desperfecto, aunque todo indica que se trató de una saturación o un error en los servidores centrales.
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