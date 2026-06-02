Starlink amplía su operación en Argentina

La novedad pasa por una decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que habilitó a la empresa a operar en determinadas bandas de frecuencia que hasta ahora tenían restricciones o requerían permisos especiales para su utilización en el servicio satelital. Este tipo de espectro es fundamental para mejorar la transmisión de datos, la estabilidad de la conexión y la velocidad del servicio en distintos puntos del territorio argentino.