Starlink amplía su operación en Argentina
El Enacom otorgó un permiso clave que habilita a la empresa a mejorar su capacidad de servicio y expandir su cobertura en el país.
Starlink dio un nuevo paso en su crecimiento dentro del mercado argentino y consiguió una autorización clave que le permite ampliar su cobertura y capacidad de servicio en el país. La compañía de internet satelital impulsada por Elon Musk avanza así en la consolidación de su presencia local, en un contexto donde la demanda de conectividad en zonas rurales y alejadas sigue en aumento.
La novedad pasa por una decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que habilitó a la empresa a operar en determinadas bandas de frecuencia que hasta ahora tenían restricciones o requerían permisos especiales para su utilización en el servicio satelital. Este tipo de espectro es fundamental para mejorar la transmisión de datos, la estabilidad de la conexión y la velocidad del servicio en distintos puntos del territorio argentino.
El permiso otorgado tiene un carácter particular: se trata de una autorización excepcional, lo que implica que Starlink podrá utilizar esos segmentos del espectro bajo condiciones específicas de control y supervisión. Entre los requisitos se incluye el cumplimiento de normas técnicas para evitar interferencias con otros sistemas de comunicación y el respeto de los estándares internacionales vigentes para este tipo de servicios.
Además, el organismo regulador estableció criterios vinculados a la protección de otras áreas sensibles del espectro, como aquellas utilizadas para actividades científicas y de observación, por lo que la expansión del servicio no es totalmente libre sino que está sujeta a regulaciones puntuales que deberán ser respetadas de forma permanente.
En la práctica, esta medida refuerza la expansión de Starlink en la Argentina, donde el servicio ya venía creciendo en usuarios desde su desembarco comercial y se posiciona como una alternativa clave en regiones donde la infraestructura tradicional de internet todavía es limitada o insuficiente.
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