Javier Milei aplica la Ley 27.399 y hay otro fin de semana largo en noviembre

La medida garantiza un descanso extendido desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive para quienes desempeñan tareas de lunes a viernes. Al tratarse de un feriado nacional inamovible en su carácter de día no laborable obligatorio, aquellos trabajadores que deban prestar servicios durante ese lunes deberán percibir el pago de la jornada doble, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.