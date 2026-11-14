Javier Milei aplica la Ley 27.399 y hay otro fin de semana largo en noviembre
Luego de los feriados por la visita del papa León XIV, el Gobierno trasladó un asueto y hay otro descanso extendido antes de fin de mes.
El Gobierno Nacional de Javier Milei ratificó el cronograma oficial para el próximo feriado del 23 de noviembre, correspondiente a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que da lugar a un fin de semana largo de tres días.
De acuerdo con el esquema vigente establecido por la Ley 27.399, la fecha patria —que originalmente cae el viernes 20— se traslada al lunes 23 de noviembre en todo el territorio argentino, conformando un nuevo descanso extendido.
La medida garantiza un descanso extendido desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive para quienes desempeñan tareas de lunes a viernes. Al tratarse de un feriado nacional inamovible en su carácter de día no laborable obligatorio, aquellos trabajadores que deban prestar servicios durante ese lunes deberán percibir el pago de la jornada doble, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.
Cómo funciona el traslado de feriados para el fin de semana largo según la Ley 27.399
La normativa nacional establece un mecanismo automático para los feriados trasladables con el objetivo de fomentar el turismo interno y ordenar el calendario laboral:
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Si la fecha cae martes o miércoles: Se adelanta al lunes inmediato anterior.
Si la fecha cae jueves o viernes: Se posterga al lunes inmediato siguiente.
Bajo esta reglamentación, así quedó configurado el esquema completo de los cuatro feriados trasladables durante 2026:
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Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes (17 de junio): Se adelantó al lunes 15 de junio.
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17 de agosto): Cayó lunes y mantuvo su fecha original.
Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre): También coincidió con un día lunes.
Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre): Al caer viernes, se traslada al lunes 23 de noviembre.
Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional
La efeméride evoca la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre las aguas del río Paraná. En aquella jornada, las tropas de la Confederación Argentina —en clara inferioridad numérica y de armamento— resistieron heroicamente el avance de una poderosa escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin autorización nacional.
La fecha fue instituida oficialmente en el calendario argentino en 1974 mediante la sanción de la Ley 20.770, tras una iniciativa impulsada por el historiador José María Rosa.
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