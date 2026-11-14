A qué hora cae un diluvio hoy, con lluvias, ráfagas y granizo: rige alerta amarilla y naranja por tormentas

Zonas bajo alerta naranja (mayor riesgo): Rige en casi todo Formosa , casi todo Chaco , el noreste de Santiago del Estero y el centro de Salta .

Zonas bajo alerta amarillo: Alcanza a todo Misiones, parte de Corrientes, sectores de Chaco y Formosa, el centro y norte de Santa Fe, todo Santiago del Estero, todo Tucumán, todo Catamarca (excepto la zona cordillerana), el norte de La Rioja, todo Jujuy (excepto la cordillera) y todo Salta (a excepción de la cordillera).