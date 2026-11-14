A qué hora cae un diluvio hoy, con lluvias, ráfagas y granizo: rige alerta amarilla y naranja por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus advertencias para este sábado por lluvias y tormentas fuertes. Qué dice el informe.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble advertencia por alerta por lluvias y tormentas fuertes que abarca este sábado a todo el norte argentino y parte del litoral. Según el reporte oficial, los fenómenos se desarrollarán durante horas de la mañana y la tarde, combinando zonas bajo alerta amarillo con sectores de mayor peligrosidad que escalan a alerta naranja.
Las condiciones de marcada inestabilidad traerán abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h en las áreas más comprometidas. Se espera, de esta manera, por un diluvio.
Qué provincias están bajo alerta naranja y alerta amarillo por lluvias y tormentas
De acuerdo con el mapa oficial de alertas del organismo meteorológico, la distribución geográfica de las advertencias para este sábado es la siguiente:
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Zonas bajo alerta naranja (mayor riesgo): Rige en casi todo Formosa, casi todo Chaco, el noreste de Santiago del Estero y el centro de Salta.
Zonas bajo alerta amarillo: Alcanza a todo Misiones, parte de Corrientes, sectores de Chaco y Formosa, el centro y norte de Santa Fe, todo Santiago del Estero, todo Tucumán, todo Catamarca (excepto la zona cordillerana), el norte de La Rioja, todo Jujuy (excepto la cordillera) y todo Salta (a excepción de la cordillera).
Qué dice el informe técnico del SMN para cada nivel
El organismo detalló las características y los acumulados de lluvia previstos según el nivel de severidad del fenómeno:
Alerta naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual".
Alerta amarillo: "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".
Ante este escenario de alerta por tormentas fuertes, las autoridades recomiendan permanecer en construcciones cerradas durante el desarrollo de los fenómenos, evitar circular por calles anegadas, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
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