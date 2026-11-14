La respuesta de Wanda Nara a la China Suárez: "Aprendé a chupar p..."

También volvió a mencionar a las exparejas de Suárez y comparó sus historias personales. “Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50% porque conmigo se hicieron millonarios. En cambio, al lado tuyo se hundieron todos”, sostuvo. Finalmente, Wanda cerró con otro fuerte mensaje: “Cuidame la casa y mantenela limpia que todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía”. Y concluyó: “Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que se hace nombrar mi ex. Tan devota ella”.