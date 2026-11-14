Dos acróbatas cordobeses que viajaban a un funeral fueron detenidos por el ICE en Arizona

Quiénes son los acróbatas cordobeses detenidos en Estados Unidos

Los argentinos detenidos son Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, quienes residen y trabajan en Estados Unidos desde 2020. Ambos forman parte del circuito artístico de Universal Orlando: Romanello se desempeña de manera directa en el complejo de entretenimiento, mientras que Baccega presta servicios allí a través de una firma externa y también cumple funciones como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de esa ciudad de Florida.