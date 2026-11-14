Dos acróbatas cordobeses que viajaban a un funeral fueron detenidos por el ICE en Arizona
Los artistas callejeros se dirigían en vehículo hacia el velatorio de un amigo cuando fueron interceptados en la ruta por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Gustavo Romanello y Agustín Baccega, dos acróbatas oriundos de la provincia de Córdoba que trabajan en Universal Studios, en Orlando, viajaban a territorio estadounidense para asistir al funeral de un amigo fueron detenidos por efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona.
Los artistas arribaron en un vuelo y, al momento de realizar los trámites de ingreso y control en la terminal, los agentes federales detectaron irregularidades en su estatus de permanencia legal en el país, procediendo a su arresto inmediato.
Situación procesal y asistencia consular
Tras el operativo, ambos hombres fueron alojados en un centro de detención migratoria a la espera de la resolución de sus expedientes administrativos y de las órdenes de deportación correspondientes.
Familiares de los detenidos en Córdoba iniciaron gestiones con asesoramiento legal para seguir el expediente, mientras que las oficinas consulares argentinas con jurisdicción en la región tomaron intervención para constatar las condiciones de detención y garantizar la asistencia jurídica básica estipulada para ciudadanos extranjeros en procesos migratorios.
Quiénes son los acróbatas cordobeses detenidos en Estados Unidos
Los argentinos detenidos son Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, quienes residen y trabajan en Estados Unidos desde 2020. Ambos forman parte del circuito artístico de Universal Orlando: Romanello se desempeña de manera directa en el complejo de entretenimiento, mientras que Baccega presta servicios allí a través de una firma externa y también cumple funciones como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de esa ciudad de Florida.
Según señalaron sus familiares, ingresaron de manera documentada al país y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución administrativa sobre su situación migratoria.
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