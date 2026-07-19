Hay jurisprudencia en Boletín Oficial y Javier Milei puede decretar feriado por Lionel Scaloni y Lionel Messi
El antecedente del Mundial de Qatar en el Boletín Oficial avala al presidente Javier Milei para dictar un nuevo feriado nacional para toda la Argentina.
A pocas horas de la gran final del mundo, la ilusión de los hinchas crece y muchos se preguntan si habrá un asueto. La respuesta se encuentra en el Boletín Oficial, donde existe jurisprudencia que le permite a Javier Milei tomar la misma decisión que se implementó durante el 2022.
Qué dice el Boletín Oficial sobre el feriado nacional
El texto original del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 842/2022, publicado el 20 de diciembre de ese año, sentó un claro precedente legal. En aquel entonces, el Poder Ejecutivo dictó la medida de excepción con el objetivo expreso de que el pueblo pudiera "festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales".
Ese histórico documento gubernamental elogió enormemente la figura del capitán Lionel Messi y del entrenador Lionel Scaloni, remarcando que el plantel completo "se constituyó como un ejemplo incuestionable para todo el pueblo argentino" al defender los colores celeste y blanco con un innegable espíritu de lucha y perseverancia.
Las excepciones operativas que podría aplicar Javier Milei
De lograr una nueva victoria decisiva, Javier Milei podría utilizar exactamente la misma herramienta jurídica sin mayores contratiempos. Cabe destacar que, para no paralizar por completo el país, la norma original contempló excepciones operativas fundamentales para la economía.
En su articulado, el DNU instruyó a los distintos organismos a mantener la continuidad de los servicios esenciales. Específicamente, se dictaminó que el personal de las instituciones bancarias, entidades financieras y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debía prestar tareas de manera reducida, trabajando de forma exclusiva hasta las 12:00 horas del mediodía.
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