Minuto a minuto de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Caramelo time en plena ceremonia de clausura del Mundial
Rodrigo De Paul y Leandro Paredes caminaron por el campo de juego comiendo caramelos, mientras se llevaban a cabo los shows de la ceremonia de clausura.
EN VIVOMundial 2026
En busca de la cuarta estrella, el conjunto nacional juega este domingo una nueva final del mundo ante el poderoso equipo español.
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Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina juega este domingo en New Jersey la gran final del Mundial 2026 ante España, en busca de lograr el tan ansiado bicampeonato del Mundo.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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