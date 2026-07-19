Feriado Nacional tras la final del Mundial 2026: cuándo se anuncia la decisión de Javier Milei

La actual gestión de Javier Milei ha mantenido una línea muy marcada de no alterar el calendario laboral ni otorgar beneficios extraordinarios durante la competencia.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no quiso otorgar feriados tras ningún partido previo, como así tampoco concedió asuetos administrativos para los empleados estatales en encuentros clave —como la semifinal del pasado miércoles ante Inglaterra— que cayeron en pleno horario laboral. La magnitud de una final del mundo y el inminente retorno del plantel al país forzaron a las autoridades a abrir una excepción que se resolverá al término de los 90 minutos.