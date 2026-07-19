Feriado Nacional tras la final del Mundial 2026: cuándo se anuncia la decisión de Javier Milei
La Casa Rosada postergó el anuncio oficial para después del partido ante España. El antecedente de 2022 y la postura que mantuvo el Ejecutivo en el Mundial.
A pocas horas de que la Selección Argentina se mida ante España en Nueva Jersey por la final del Mundial 2026, la expectativa no solo está puesta en lo que suceda dentro del campo de juego, sino también en las decisiones que tomará el Gobierno de Javier Milei respecto de la actividad laboral del lunes y el decreto de un feriado.
La Casa Rosada mantiene bajo estricto análisis los pasos a seguir de cara al inicio de la semana. El Ejecutivo nacional definirá si decreta un feriado o un día no laborable recién después de que termine la final en el MetLife Stadium.
Si bien hasta el viernes los trascendidos indicaban que se avanzaría firmemente con un asueto para la administración pública, la determinación final quedó postergada para el postpartido.
Según publicó el diario Clarín, el Gobierno Nacional comunicará el alcance definitivo de la medida una vez que se conozca el resultado. La intención inicial del Ejecutivo, en base a fuentes oficiales, es publicar la disposición a través del Boletín Oficial contemplando el masivo movimiento de gente que se generará en las calles.
El antecedente de Qatar 2022 y la postura del actual Gobierno con los feriados
La cautela y la demora en los anuncios oficiales traen a la memoria lo ocurrido durante la consagración en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el entonces gobierno de Alberto Fernández decretó el feriado nacional para el día martes, en lugar del lunes posterior a la final, debido a que la delegación argentina aterrizó en Ezeiza recién a altas horas de la noche del lunes, postergando la histórica caravana multitudinaria.
La actual gestión de Javier Milei ha mantenido una línea muy marcada de no alterar el calendario laboral ni otorgar beneficios extraordinarios durante la competencia.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no quiso otorgar feriados tras ningún partido previo, como así tampoco concedió asuetos administrativos para los empleados estatales en encuentros clave —como la semifinal del pasado miércoles ante Inglaterra— que cayeron en pleno horario laboral. La magnitud de una final del mundo y el inminente retorno del plantel al país forzaron a las autoridades a abrir una excepción que se resolverá al término de los 90 minutos.
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