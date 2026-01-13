Un video imposible: la grabación de 140 años que convirtió a YouTube en tendencia

En una era de consumo rápido, clips breves y formatos diseñados para durar segundos, una pieza de 140 años funciona como una ironía poderosa. No busca likes ni reproducciones masivas en el sentido tradicional, sino que se instala como una idea, como un concepto que circula y se comenta, incluso sin ser visto realmente.

La repercusión mediática confirmó esa lógica. Aunque nadie pueda “verlo”, el video ya cumplió su objetivo: convertirse en tema de conversación. Además, reavivó discusiones sobre el archivo digital, la preservación de contenidos y la relación entre tecnología y tiempo. En ese contexto, YouTube reafirma su rol como espacio donde conviven entretenimiento, experimentación y fenómenos culturales inesperados. El video de 140 años, con su silencio absoluto, terminó diciendo mucho más de lo que aparenta.