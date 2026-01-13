Jornada trágica en Santa Clara: inusual meteotsunami, ola gigante y pánico, con un muerto y 35 heridos

Quién era Yair Amir Manno Núñez, el fallecido por el meteotsunami en Santa Clara

De acuerdo con la información que fue la víctima fatal perdió la vida por los golpes que sufrió tras chocar con rocas, producto de la fuerza del agua durante la crecida del mar.

En C5N indicaron que el fallecido, identificado como Yair Amir Manno Núñez de 29 años, era un turista argentino que fue hacia la ciudad de Mar del Plata a saludar a familiares. Vivía en Francia y estaba de viaje junto a su novia y amigos.

A su vez, el portal local LA CAPITAL explicó que el hombre, que no sabía nadar, se encontraba pescando en la escollera cuando la ola le provocó la caída al agua. Estaba junto a su novia, una mujer oriunda del mismo país, sobre la escollera cuando el oleaje provocó su caída al agua.

Como parte del perfil de la víctima, el medio local indicó que hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos en Europa.

Cómo se sintió el meteotsunami en Mar del Plata

Aunque el epicentro de la tragedia fue en Santa Clara, en Mar del Plata el fenómeno se sintió con fuerza en sectores clave: los balnearios del Torreón del Monje y Punta Mogotes fueron los que registraron los movimientos más bruscos del agua.

El suceso ocurrió en un día de calor agobiante, luego de varias jornadas de mal clima, lo que garantizó una presencia masiva de turistas en la orilla al momento de la crecida.

En tanto, en las redes sociales se viralizaron videos, que podrían ser de la zona de La Perla o Alfonsina, donde se observa el momento exacto en que se registra el episodio, que ocurrió cuando había mucha gente bañándose.

Maximiliano Prenski, guardavidas en la playa del Torreón del Monje, quien compartió su testimonio en diálogo con C5N.

“El contexto era muy complicado”, explicó. “Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla”, recordó, al describir una tarde de pleno verano que, en cuestión de minutos, se transformó en una pesadilla.

Según relató, los primeros indicios del fenómeno fueron sutiles pero inquietantes: “Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar”. Sin embargo, rápidamente la situación se volvió crítica. “Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas”, detalló.