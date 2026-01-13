Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó la situación, mediante una publicación en la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal".

“Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria", aseguró la funcionaria, destacando la eficiencia de la tecnología aplicada. “Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, aseguró en el mismo mensaje. Y lanzó una advertencia: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.

El accionar del buque constituyó una infracción a la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, que regula las actividades pesqueras en aguas nacionales y establece los procedimientos para la fiscalización y sanción de conductas irregularespor parte de embarcaciones nacionales o extranjeras, medida a la que hizo referencia Monteoliva en su mensaje.