Trágico "mini tsunami" en Mar Chiquita: confirman la identidad del hombre fallecido y la causa de la muerte
Se trató de un turista extranjero de 29 años. El impactante y sorpresivo fenómeno dejó al menos 35 heridos.
Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido, de quien ya se conoce su identidad, y una treintena de heridos, además de varios episodios de suma tensión.
De acuerdo con el periodista Mauro Szeta, la víctima fatal perdió la vida por los golpes que sufrió tras chocar con rocas, producto de la fuerza del agua durante la crecida del mar.
En tanto, en C5N indicaron que el fallecido era un turista que fue hacia la ciudad de Mar del Plata a saludar a familiares. Vivía en Francia y estaba de viaje junto a su novia y amigos. En el canal de noticias agregaron que la víctima se llamaba Yair Amir Manno Núñez y tenía 29 años.
A su vez, el portal local LA CAPITAL explicó que el hombre, que no sabía nadar, se encontraba pescando en la escollera cuando la ola le provocó la caída al agua. Estaba junto a su novia, una mujer oriunda del mismo país, sobre la escollera cuando el oleaje provocó su caída al agua.
Como parte del perfil de la víctima, el medio local indicó que hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos en Europa.
El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.
En tanto, desde Defensa Civil aseguraron que por el momento no hay personas desaparecidas.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario