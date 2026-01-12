Trágico "mini tsunami" en Mar Chiquita: confirman la identidad del hombre fallecido y la causa de la muerte

muerto

El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.

En tanto, desde Defensa Civil aseguraron que por el momento no hay personas desaparecidas.