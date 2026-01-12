El video del meteotsunami en una de las playas más populares de Mar del Plata
Si bien tuvo menos intensidad que en Mar Chiquita, comenzaron a viralizarse los primeros videos que muestran la fuerza del agua arrastrando pertenencias en las playas más concurridas.
Lo que comenzó como la mejor jornada de playa de la temporada terminó en un escenario de caos y desconcierto este lunes, cuando una crecida repentina del mar —descripta por los veraneantes como un "mini tsunami"— afectó de forma simultánea a Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Mar de Cobo y Mar Chiquita.
El evento climático dejó un saldo trágico de un fallecido en Mar Chiquita y al menos una treintena de heridos con lesiones menores en distintos puntos de la costa.
En las últimas horas, comenzaron a circular los primeros videos grabados por turistas a través de redes sociales. En cuanto a Mar del Plata, las imágenes se observa con claridad cómo, pasadas las 16:30, el mar se retiró de manera inusual para luego regresar con una potencia asombrosa.
Las grabaciones muestran el momento exacto en que el agua avanza con fuerza, ante los gritos de quienes intentaban ponerse a resguardo. De acuerdo con los videos, que podrían ser de la zona de La Perla o Alfonsina, el episodio ocurrió cuando había mucha gente bañándose.
Aunque el epicentro de la tragedia fue en Santa Clara, en Mar del Plata el fenómeno se sintió con fuerza en sectores clave: los balnearios del Torreón del Monje y Punta Mogotes fueron los que registraron los movimientos más bruscos del agua.
El suceso ocurrió en un día de calor agobiante, luego de varias jornadas de mal clima, lo que garantizó una presencia masiva de turistas en la orilla al momento de la crecida.
