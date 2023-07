Pánico y memes en la red: se cayó WhatsApp a nivel mundial

Todavía no se sabe el motivo por el que WhatsApp dejó de funcionar durante la tarde de este miércoles pero al no poder recibir ni mandar mensajes no faltaron los reclamos y las humoradas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoreanitatwt%2Fstatus%2F1681765201937301512&partner=&hide_thread=false Se cayó WhatsApp, cualquier cosa por transferencia pic.twitter.com/wZouvMWr4T — Niña Coreana (@Coreanitatwt) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F80s_y_90s%2Fstatus%2F1681766638486450178&partner=&hide_thread=false Se cayó WhatsApp, es hora de liberar a la bestia... pic.twitter.com/Hm5qSHNi0A — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRaspao__%2Fstatus%2F1681765247130927104&partner=&hide_thread=false Entrando a Twitter a confirmar la caída de WhatsApp pic.twitter.com/aRMHs5ZmlZ — R A S P A O' (@Raspao__) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNossofabio%2Fstatus%2F1681765643010408449&partner=&hide_thread=false La gente que usa Telegram reviviendo solo para recordarnos que son seres superiores por no usar WhatsApp pic.twitter.com/bVeUNYSoGs — nosso (@Nossofabio) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffabipa90%2Fstatus%2F1681765942563418114&partner=&hide_thread=false Whatsapp quién te conoce pic.twitter.com/f0u6Uoa9y8 — Fabipa (@fabipa90) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FManuelKT4%2Fstatus%2F1681765052997595136&partner=&hide_thread=false No van ni 40 minutos desde que se cayó WhatsApp y ya se andan pasando a Twitter a comentarlo xd amo esta comunidad y gracias Twitter por no caerte nunca pic.twitter.com/YGrRUFy7cF — ×Mogiwara× (@ManuelKT4) July 19, 2023