Así se vería el Renault 12 versión 2027, según la inteligencia artificial
El histórico auto que marcó generaciones reapareció en redes con una estética completamente renovada. Diseño futurista, luces LED y nostalgia total por uno de los vehículos más queridos del país.
Hay autos que simplemente nunca se van. Podrán desaparecer de las concesionarias, dejar de fabricarse o quedar atrapados en fotos viejas de vacaciones familiares, pero siguen ocupando un lugar fijo en la memoria colectiva. Y el Renault 12, definitivamente, juega en esa liga.
En las últimas horas se viralizó una recreación realizada con inteligencia artificial que imagina cómo se vería un Renault 12 modelo 2027. El resultado fue suficiente para despertar algo inmediato en miles de argentinos: una mezcla extraña entre nostalgia, sorpresa y ganas de que exista de verdad.
La versión imaginada conserva parte de la esencia clásica del auto original, pero adaptada a los códigos actuales de diseño: líneas más agresivas, ópticas LED, llantas enormes, interior digital y una estética mucho más deportiva que la del viejo y querido sedán que dominó las calles argentinas durante décadas.
En algunas de las recreaciones incluso aparece con motorización eléctrica o híbrida, como si el eterno R12 hubiese decidido sobrevivir también a la era de la transición energética. Y ahí aparece lo más interesante del fenómeno: nadie necesita que Renault confirme nada para entusiasmarse. Porque el Renault 12 ya dejó de ser solamente un auto hace mucho tiempo.
Fue taxi, remis, auto familiar, compañero de laburo, vehículo de ruta interminable y máquina indestructible para generaciones enteras. Hubo familias completas aprendiendo mecánica alrededor de un Renault 12. Hubo viajes a la costa con calor insoportable y ventanillas bajas. Hubo padres diciendo “todavía tira unos años más”.
Por eso las imágenes explotaron tan rápido en redes sociales. No se viralizó solamente un render hecho con inteligencia artificial: se viralizó un pedazo bastante grande de la memoria argentina. Aunque no existe ningún anuncio oficial sobre un regreso del modelo, la fantasía alcanzó para que miles de usuarios empezaran a imaginar cómo sería volver a verlo circulando por las calles, esta vez mezclando nostalgia noventosa con tecnología futurista.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario