Así se vería el Renault 12 versión 2027, según la inteligencia artificial

En algunas de las recreaciones incluso aparece con motorización eléctrica o híbrida, como si el eterno R12 hubiese decidido sobrevivir también a la era de la transición energética. Y ahí aparece lo más interesante del fenómeno: nadie necesita que Renault confirme nada para entusiasmarse. Porque el Renault 12 ya dejó de ser solamente un auto hace mucho tiempo.