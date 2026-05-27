Google ya permite modificar la dirección de correo de Gmail sin perder datos: cómo hacerlo, paso a paso

gmail Google ya permite modificar dirección de correo de Gmail sin perder datos.

Paso a paso: cómo cambiar la dirección de Gmail

El procedimiento es sumamente sencillo y se realiza directamente desde las opciones de configuración de tu perfil de Google. Para hacerlo, seguí estas instrucciones:

Ingresá a la configuración de cuenta: Entrá al enlace directo myaccount.google.com/google-account-email (si el sistema te lo solicita, iniciá sesión con tus credenciales habituales).

Accedé a tus datos: En el menú lateral o superior, hacé clic en la pestaña "Información personal" .

Sección de contacto: Buscá el apartado "Correo electrónico" y luego seleccioná la opción "Correo electrónico de tu cuenta de Google" .

Modificación: Presioná el botón que indica "Cambiar el correo de la cuenta de Google" .

Elección del nuevo nombre: Escribí la nueva dirección que deseas utilizar (el sistema verificará de forma automática que el nombre esté disponible y no haya sido registrado por otro usuario).

Confirmación: Hacé clic en "Cambiar correo" para finalizar el proceso.

A partir de este momento, tu cuenta adoptará la nueva dirección como la principal para enviar correos e iniciar sesión en cualquier dispositivo.

No es necesario que configures nada en plataformas externas (como Netflix, Amazon o redes sociales) donde te hayas registrado con el correo viejo, ya que la vinculación interna de Google se encarga de redirigir todos los accesos y notificaciones de manera automática.