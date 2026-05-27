Google ya permite modificar la dirección de correo de Gmail sin perder datos: cómo hacerlo, paso a paso
Se trata de una de las funciones más esperadas por los usuarios desde el nacimiento de la plataforma. Cómo es el procedimiento.
Google acaba de lanzar una actualización histórica en su ecosistema que pone fin a un dolor de cabeza de años: ya es posible cambiar el nombre de tu dirección de Gmail por una nueva sin necesidad de crear una cuenta desde cero y, lo más importante, conservando intactos todos tus correos, archivos de Drive, fotos, contactos e historial.
Se trata de una de las funciones más esperadas por los usuarios desde el nacimiento de la plataforma.
La novedad, que se está desplegando de forma gradual en los perfiles de los usuarios, funciona mediante un sistema de dirección alternativa. Si decidís modificar tu viejo correo, esa dirección anterior no se elimina; queda guardada como un alias.
Esto significa que si alguien te escribe al correo viejo, el mensaje te va a seguir llegando a la bandeja de entrada principal de tu nueva dirección.
A tener en cuenta: Google restringe este proceso por seguridad. Una vez que se realice el cambio de nombre, no se podrá volver a modificarlo hasta que hayan transcurrido 12 meses.
Paso a paso: cómo cambiar la dirección de Gmail
El procedimiento es sumamente sencillo y se realiza directamente desde las opciones de configuración de tu perfil de Google. Para hacerlo, seguí estas instrucciones:
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Ingresá a la configuración de cuenta: Entrá al enlace directo myaccount.google.com/google-account-email (si el sistema te lo solicita, iniciá sesión con tus credenciales habituales).
Accedé a tus datos: En el menú lateral o superior, hacé clic en la pestaña "Información personal".
Sección de contacto: Buscá el apartado "Correo electrónico" y luego seleccioná la opción "Correo electrónico de tu cuenta de Google".
Modificación: Presioná el botón que indica "Cambiar el correo de la cuenta de Google".
Elección del nuevo nombre: Escribí la nueva dirección que deseas utilizar (el sistema verificará de forma automática que el nombre esté disponible y no haya sido registrado por otro usuario).
Confirmación: Hacé clic en "Cambiar correo" para finalizar el proceso.
A partir de este momento, tu cuenta adoptará la nueva dirección como la principal para enviar correos e iniciar sesión en cualquier dispositivo.
No es necesario que configures nada en plataformas externas (como Netflix, Amazon o redes sociales) donde te hayas registrado con el correo viejo, ya que la vinculación interna de Google se encarga de redirigir todos los accesos y notificaciones de manera automática.
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