El revelador chat entre la mamá de Agostina Vega y el acusado Claudio Barrelier: "No sé qué hacer"
Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, mantuvo una conversación vía WhatsApp tras algunas horas sin rastros de su hija. Mirá lo que dijeron ambos.
Los investigadores que trabajan alrededor de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba enfrentan horas decisivas: a casi una semana de la pérdida del rastro de la menor, hay un único detenido, Claudio Barrelier, quien fue citado por segunda vez a indagatoria por el fiscal de la causa.
IMPORTANTE: "Viva la queremos": el desesperado pedido por Agostina Vega en una conmovedora marcha en Córdoba
El revelador chat entre Melisa, mamá de Agostina Vega, y el acusado Claudio Barrelier
Lo cierto es que, en las últimas horas, se conoció un revelador chat que mantuvo Melina Heredia, la madre de la menor, con Claudio Barrelier, el único detenido en el caso. El intercambio tiene lugar alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo, tan sólo tres horas después de que la nena había salido de su casa.
"¿Qué te pidió la Agos a vos hoy, que me pidió tu número?", comenzó escribiendo la mujer, intentando obtener algún dato sobre la adolescente de 14 años. Fue entonces cuando Barrelier respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo y le dije que no tenía movilidad".
"¿Qué amigo? ¿De dónde?", continuó indagando la madre de la chica. "No me dijo", contesta el único detenido en la causa.
Desesperada por la desaparición de su hija, Melisa sigue: "Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía... Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado", escribió, con emojis angustiantes.
Las sospechas de la Justicia en torno a este chat
Los investigadores indican lo mal parado que deja al acusado esta conversación por WhatsApp, ya que su versión de lo sucedido detallada en la primera indagatoria no coincide con lo que habla con Melisa en este chat. Es decir, la Justicia cuestiona por qué Barrelier no le dice a la mamá de Agostina que la nena se subió -según él- a un auto rojo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario